В поликлинике Ростова оценили вероятность массового заражения вирусом Коксаки

Posted 13 ноября, 15:08
Published 13 ноября, 15:08
Modified 13 ноября, 15:10
Updated 13 ноября, 15:10
Напомним, что ситуация с вирусом Коксаки вызывает опасения у горожан. В тяжелом состоянии с опасным вирусом 11-летнюю девочку госпитализировали в инфекционное отделение больницы.
«Энтеровирусов существует множество. Не обязательно это вирус Коксаки, который отличается поражением кожи и имеет выраженную клиническую картину», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор уверен, что вспышки заболеваний энтеровирусами, в том числе и Коксаки, среди детей теоретически возможны. Также как и от любого другого сезонного вируса, поражающего дыхательную систему. Чаще всего число заболевших увеличивается в демисезон, когда иммунитет ослабевает.
«Энтеровирусы очень распространены. Иммунитет от них начинает приобретаться в детстве», — объясняет доктор.
Медик напоминает, что взрослый человек в среднем болеет простудными заболеваниями 5-10 раз в году, а ребенок — 20 раз в году, в том числе и энтеровирусами. И ничего плохого ни с кем не случается.
«Конечно же, дети могут заболеть, когда находятся в организованном коллективе. Поэтому если ребенок проснулся утром вялым, бледным, не надо вести его в детский сад или в школу. Нужно вызвать врача и оставить лечить дома. И тогда никаких вспышек заболеваний среди детей у нас не будет», — говорит доктор.
Спикер уточняет, что вирусу Коксаки больше подвержены дети до десяти лет. Иммунитет взрослых легко борется с ним — болезнь чаще проходит в легкой и стертой форме. Поэтому привести к эпидемии вирус Коксаки, не сможет в Ростовской области, как и другие энтеровирусы.