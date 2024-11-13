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Posted 13 ноября, 15:08

Published 13 ноября, 15:08

Modified 13 ноября, 15:10

Updated 13 ноября, 15:10

В поликлинике оценили вероятность массового заражения вирусом Коксаки в Ростове

В поликлинике Ростова оценили вероятность массового заражения вирусом Коксаки

13 ноября 2024, 15:08
Фото: 1MI. В поликлинике оценили вероятность массового заражения вирусом Коксаки в Ростове
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Эксклюзив
Коксаки — это разновидность энтеровируса, но у него есть выраженная клиническая картина, связанная с поражением кожи и слизистых оболочек рта и глотки, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что ситуация с вирусом Коксаки вызывает опасения у горожан. В тяжелом состоянии с опасным вирусом 11-летнюю девочку госпитализировали в инфекционное отделение больницы.

«Энтеровирусов существует множество. Не обязательно это вирус Коксаки, который отличается поражением кожи и имеет выраженную клиническую картину», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
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Доктор уверен, что вспышки заболеваний энтеровирусами, в том числе и Коксаки, среди детей теоретически возможны. Также как и от любого другого сезонного вируса, поражающего дыхательную систему. Чаще всего число заболевших увеличивается в демисезон, когда иммунитет ослабевает.

«Энтеровирусы очень распространены. Иммунитет от них начинает приобретаться в детстве», — объясняет доктор.
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«Поэтому если ребенок проснулся утром вялым, бледным, не надо вести его в детский сад или в школу.»«Поэтому если ребенок проснулся утром вялым, бледным, не надо вести его в детский сад или в школу.»
«Поэтому если ребенок проснулся утром вялым, бледным, не надо вести его в детский сад или в школу.». Фото: rostovgazeta.ru

Медик напоминает, что взрослый человек в среднем болеет простудными заболеваниями 5-10 раз в году, а ребенок — 20 раз в году, в том числе и энтеровирусами. И ничего плохого ни с кем не случается.

«Конечно же, дети могут заболеть, когда находятся в организованном коллективе. Поэтому если ребенок проснулся утром вялым, бледным, не надо вести его в детский сад или в школу. Нужно вызвать врача и оставить лечить дома. И тогда никаких вспышек заболеваний среди детей у нас не будет», — говорит доктор.

Спикер уточняет, что вирусу Коксаки больше подвержены дети до десяти лет. Иммунитет взрослых легко борется с ним — болезнь чаще проходит в легкой и стертой форме. Поэтому привести к эпидемии вирус Коксаки, не сможет в Ростовской области, как и другие энтеровирусы.

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