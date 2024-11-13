В Ростове-на-Дону планируют снести 107-летнее здание

Накануне здание на улице Донской, 18/2а (литер А) Ростова-на-Дону признали аварийным и подлежащим сносу. Одноэтажный дом был построен еще в 1917 году. На сегодняшний день он находится в очень плачевном состоянии: окна покосились, штукатурка обшарпалась, а кирпичная кладка отваливается.