В Ростове прооперировали 140-килограммового мужчину с тремя инфарктами

Дело в том, что мужчина страдает от ожирения, его вес составляет 140 килограммов. Он ранее перенёс три острых инфаркта. Во время одного из них была остановка сердца. Также пациент страдает гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью, атеросклерозом артерий, варикозом и лимфостазом нижних конечностей.