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Posted 13 ноября, 09:09

Published 13 ноября, 09:09

Modified 13 ноября, 09:11

Updated 13 ноября, 09:11

В больницу Ростова попал 140-киллограмовый мужчина с трещиной кишки и инфарктами

В Ростове прооперировали 140-килограммового мужчину с тремя инфарктами

13 ноября 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney. В больницу Ростова попал 140-киллограмовый мужчина с трещиной кишки и инфарктами
Ростовские врачи спасли мужчину с целым комплексом сложных заболеваний, сообщили в региональном Минздраве.

61-летний мужчина поступил в хирургическое отделение горбольницы №6 с диагнозом «трещина прямой кишки, транссфинктерный свищ прямой кишки». По словам врачей, людей с таким же диагнозом в отделении немало. Но этот пациент оказался особенным.

Дело в том, что мужчина страдает от ожирения, его вес составляет 140 килограммов. Он ранее перенёс три острых инфаркта. Во время одного из них была остановка сердца. Также пациент страдает гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью, атеросклерозом артерий, варикозом и лимфостазом нижних конечностей.

«Лечение исходной терапевтической и острой хирургической патологии в данном случае во многом противоречили друг другу», — отмечают врачи.

Только благодаря слаженной работе хирургов и анестезиологов мужчина смог благополучно перенести операцию. Сейчас он уже идёт на поправку.

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Только благодаря слаженной работе хирургов и анестезиологов мужчина смог благополучно перенести операцию.Только благодаря слаженной работе хирургов и анестезиологов мужчина смог благополучно перенести операцию.
Только благодаря слаженной работе хирургов и анестезиологов мужчина смог благополучно перенести операцию.. Фото: Минздрав РО

Ранее хирурги из Ростова достали из живота женщины иглу, с которой она прожила 10 лет.

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