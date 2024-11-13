В Ростове прооперировали 140-килограммового мужчину с тремя инфарктами

Posted 13 ноября, 09:09
Published 13 ноября, 09:09
Modified 13 ноября, 09:11
Updated 13 ноября, 09:11
61-летний мужчина поступил в хирургическое отделение горбольницы №6 с диагнозом «трещина прямой кишки, транссфинктерный свищ прямой кишки». По словам врачей, людей с таким же диагнозом в отделении немало. Но этот пациент оказался особенным.
Дело в том, что мужчина страдает от ожирения, его вес составляет 140 килограммов. Он ранее перенёс три острых инфаркта. Во время одного из них была остановка сердца. Также пациент страдает гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью, атеросклерозом артерий, варикозом и лимфостазом нижних конечностей.
«Лечение исходной терапевтической и острой хирургической патологии в данном случае во многом противоречили друг другу», — отмечают врачи.
Только благодаря слаженной работе хирургов и анестезиологов мужчина смог благополучно перенести операцию. Сейчас он уже идёт на поправку.