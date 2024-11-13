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Posted 13 ноября, 08:21

Published 13 ноября, 08:21

Modified 13 ноября, 08:23

Updated 13 ноября, 08:23

В Ростове пространство «Вокруг Центр» с кафе и магазинами продают за 220 млн руб

В Ростове пространство «Вокруг Центр» с кафе и магазинами продают за 220 млн руб

13 ноября 2024, 08:21
Фото: Яндекс. Карты. В Ростове пространство «Вокруг Центр» с кафе и магазинами продают за 220 млн руб
Пространство «Вокруг Центр» в Ростове выставили на продажу за 220 миллионов рублей, сообщается на портале свободных объявлений.

Трёхэтажное здание «Вокруг Центр» находится на Чехова, 35/30. Внутри арендуют пространство популярные в городе кофейни, рестораны, магазины, студии красоты, зал с картинами от ростовской художницы Лиды Железняк, а также офисные помещения. Купить объект предлагают за 220 миллионов рублей.

Причины продажи не раскрываются. Собственник указывает, что пространство пользуется большой популярностью. Помещение находится в отличном состоянии, имеет все необходимые коммуникации и систему безопасности.

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Фото: Авито

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