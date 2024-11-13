В Ростове пространство «Вокруг Центр» с кафе и магазинами продают за 220 млн руб

Posted 13 ноября, 08:21
Published 13 ноября, 08:21
Modified 13 ноября, 08:23
Updated 13 ноября, 08:23
Трёхэтажное здание «Вокруг Центр» находится на Чехова, 35/30. Внутри арендуют пространство популярные в городе кофейни, рестораны, магазины, студии красоты, зал с картинами от ростовской художницы Лиды Железняк, а также офисные помещения. Купить объект предлагают за 220 миллионов рублей.
Причины продажи не раскрываются. Собственник указывает, что пространство пользуется большой популярностью. Помещение находится в отличном состоянии, имеет все необходимые коммуникации и систему безопасности.