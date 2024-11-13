В Ростове пространство «Вокруг Центр» с кафе и магазинами продают за 220 млн руб

Трёхэтажное здание «Вокруг Центр» находится на Чехова, 35/30. Внутри арендуют пространство популярные в городе кофейни, рестораны, магазины, студии красоты, зал с картинами от ростовской художницы Лиды Железняк, а также офисные помещения. Купить объект предлагают за 220 миллионов рублей.