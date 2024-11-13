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Posted 13 ноября, 09:00

Published 13 ноября, 09:00

Modified 13 ноября, 09:02

Updated 13 ноября, 09:02

Работодатели запрещают ростовчанам брать больничный из-за нехватки сотрудников

В Ростове работодатели запрещают брать больничный из-за острого дефицита кадров

13 ноября 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney. Работодатели запрещают ростовчанам брать больничный из-за нехватки сотрудников
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Здоровье и красота
Почти половина жителей Ростовской области не берут больничный на работе, следует из опроса, проведённого hh.ru.

Каждый второй работающий в регионе человек не берёт больничные. Люди объясняют это страхом проблем на работе. При этом каждому пятому ростовчанину уходить на больничный запрещает само руководство, мотивируя это нехваткой сотрудников и большим количеством задач.

Болезнь «на ногах» в офисе переносят 24% работников. Также четверть опрошенных работает из дома, но не берёт при этом больничный.

Из тех, кто всё-таки официально уходит на лечение, 61% всё равно продолжают работать, не находясь в офисе.

Реже всего на больничные уходят сотрудники среднего и высшего менеджмента, охранники, строители и работники производств.

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Ранее стало известно, в каких специалистах острее всего нуждаются работодатели в Ростовской области. В топ вошли продавцы, менеджеры и операторы call-центра.

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