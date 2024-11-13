В Ростове работодатели запрещают брать больничный из-за острого дефицита кадров

Posted 13 ноября, 09:00
Published 13 ноября, 09:00
Modified 13 ноября, 09:02
Updated 13 ноября, 09:02
Каждый второй работающий в регионе человек не берёт больничные. Люди объясняют это страхом проблем на работе. При этом каждому пятому ростовчанину уходить на больничный запрещает само руководство, мотивируя это нехваткой сотрудников и большим количеством задач.
Болезнь «на ногах» в офисе переносят 24% работников. Также четверть опрошенных работает из дома, но не берёт при этом больничный.
Из тех, кто всё-таки официально уходит на лечение, 61% всё равно продолжают работать, не находясь в офисе.
Реже всего на больничные уходят сотрудники среднего и высшего менеджмента, охранники, строители и работники производств.
Ранее стало известно, в каких специалистах острее всего нуждаются работодатели в Ростовской области. В топ вошли продавцы, менеджеры и операторы call-центра.