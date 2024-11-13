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Posted 13 ноября, 15:21

Published 13 ноября, 15:21

Modified 13 ноября, 15:23

Updated 13 ноября, 15:23

Ивлавия и Ованес: ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области

В Ростовской области родилась девочка с уникальным и красивым именем

13 ноября 2024, 15:21
Фото: rostovgazeta.ru. Ивлавия и Ованес: ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области

ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области

ЗАГС назвал самые редкие и наиболее популярные детские имена в Ростовской области. Информация размещена на информационно-аналитическом портале ведомства.

Выбор имени ребенка является одним из самых интересных и важных моментов в жизни каждого родителя.

Так, в одной из семей в Ростовской области появилась девочка с именем Ивлавия. Оно имеет древнегреческое происхождение, образовалось от имени Эулалиа и приобрело значение «красноречивая», «хорошо говорящая».

Вообще донские семьи уже долгое время подходят к этому вопросу с креативом. По данным ЗАГС на 13 ноября 2024 года, новорожденным мальчикам давали такие уникальные имена, как Ованес, Сероб, Мовлат, Измир и Рабадан. Среди девочек реже всего встречаются имена Ляйсан, Элянур, Сакинат, Ия.

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Некоторые родители Ростовской области предпочитают давать своим детям более распространенные, но не менее красивые имена. Так, в регионе прибавилось мальчиков с именами Александр — 630 детей, Михаил — 575, Артем — 552, Матвей — 480 и Максим — 469. А новорожденных девочек по-прежнему называют Софиями — 614, Мариями — 533, Евами — 508, Варварами — 410 и Аннами — 404.

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону в инфекционное отделение попала девочка из-за опасной болезни.

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