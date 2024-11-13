В Ростовской области родилась девочка с уникальным и красивым именем

Вообще донские семьи уже долгое время подходят к этому вопросу с креативом. По данным ЗАГС на 13 ноября 2024 года, новорожденным мальчикам давали такие уникальные имена, как Ованес, Сероб, Мовлат, Измир и Рабадан. Среди девочек реже всего встречаются имена Ляйсан, Элянур, Сакинат, Ия.