В Ростовской области родилась девочка с уникальным и красивым именем

Posted 13 ноября, 15:21
Published 13 ноября, 15:21
Modified 13 ноября, 15:23
Updated 13 ноября, 15:23
Выбор имени ребенка является одним из самых интересных и важных моментов в жизни каждого родителя.
Так, в одной из семей в Ростовской области появилась девочка с именем Ивлавия. Оно имеет древнегреческое происхождение, образовалось от имени Эулалиа и приобрело значение «красноречивая», «хорошо говорящая».
Вообще донские семьи уже долгое время подходят к этому вопросу с креативом. По данным ЗАГС на 13 ноября 2024 года, новорожденным мальчикам давали такие уникальные имена, как Ованес, Сероб, Мовлат, Измир и Рабадан. Среди девочек реже всего встречаются имена Ляйсан, Элянур, Сакинат, Ия.
Некоторые родители Ростовской области предпочитают давать своим детям более распространенные, но не менее красивые имена. Так, в регионе прибавилось мальчиков с именами Александр — 630 детей, Михаил — 575, Артем — 552, Матвей — 480 и Максим — 469. А новорожденных девочек по-прежнему называют Софиями — 614, Мариями — 533, Евами — 508, Варварами — 410 и Аннами — 404.
До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону в инфекционное отделение попала девочка из-за опасной болезни.