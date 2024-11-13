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Posted 13 ноября, 15:54

Published 13 ноября, 15:54

Modified 13 ноября, 15:57

Updated 13 ноября, 15:57

Внук ростовского врача Ирины Татти записал видеообращение из плена в Израиле

Внук ростовского врача Ирины Татти записал видеообращение из плена в Израиле

13 ноября 2024, 15:54
Фото: 1MI. Внук ростовского врача Ирины Татти записал видеообращение из плена в Израиле
Появилось новое видео с похищенным внуком врача из Ростова Ирины Татти, гражданином России Александром Труфановым. Ролик опубликовала группировка, относящаяся к радикальному движению, запрещенному в России как террористическая организация.

Александр находится в плену уже второй год. Его похитили во время атаки вместе с семьей ХАМАС 7 октября 2023 года из небольшого городка рядом с сектором Газа. В плен попал Александр Труфанов, его невеста, родители и бабушка — 74-летняя Ирина Татти, долгое время работавшая врачом в Ростове-на-Дону. Отец мужчины не пережил нападения.

Спустя два месяца члены палестинской группировки освободили бабушку и мать Александра. Еще через несколько дней — его невесту Спир Коэн.

На видео мужчина на иврите рассказывает об условиях жизни в плену. Как сообщает Lenta, он жалуется на трудную ситуацию, в которой находятся заложники: не хватает воды, средств гигиены, бывают перебои с электричеством. Внук ростовчанки признался, что боится за свою жизнь из-за возможных бомбардировок и штурма со стороны ЦАХАЛ (армия обороны Израиля). Александр добавил, что скучает по родным и хочет вернуться домой целым и невредимым.

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Известно, что семья Труфановых переехала из Ростова в Израиль 25 лет назад. У Александра двойное гражданство: российское и израильское. В сентябре 2024 года посольство Израиля в Москве заявило, что не располагает сведениями о состоянии Труфанова.

Ранее Ирина Татти рассказывала, как тяжело находиться в плену — и физически, и морально. Женщина просила обменять ее на внука, которого не удалось освободить при первой сделке с ХАМАС.

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