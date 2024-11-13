Внук ростовского врача Ирины Татти записал видеообращение из плена в Израиле

На видео мужчина на иврите рассказывает об условиях жизни в плену. Как сообщает Lenta, он жалуется на трудную ситуацию, в которой находятся заложники: не хватает воды, средств гигиены, бывают перебои с электричеством. Внук ростовчанки признался, что боится за свою жизнь из-за возможных бомбардировок и штурма со стороны ЦАХАЛ (армия обороны Израиля). Александр добавил, что скучает по родным и хочет вернуться домой целым и невредимым.