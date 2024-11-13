Внук ростовского врача Ирины Татти записал видеообращение из плена в Израиле

Posted 13 ноября, 15:54
Published 13 ноября, 15:54
Modified 13 ноября, 15:57
Updated 13 ноября, 15:57
Александр находится в плену уже второй год. Его похитили во время атаки вместе с семьей ХАМАС 7 октября 2023 года из небольшого городка рядом с сектором Газа. В плен попал Александр Труфанов, его невеста, родители и бабушка — 74-летняя Ирина Татти, долгое время работавшая врачом в Ростове-на-Дону. Отец мужчины не пережил нападения.
Спустя два месяца члены палестинской группировки освободили бабушку и мать Александра. Еще через несколько дней — его невесту Спир Коэн.
На видео мужчина на иврите рассказывает об условиях жизни в плену. Как сообщает Lenta, он жалуется на трудную ситуацию, в которой находятся заложники: не хватает воды, средств гигиены, бывают перебои с электричеством. Внук ростовчанки признался, что боится за свою жизнь из-за возможных бомбардировок и штурма со стороны ЦАХАЛ (армия обороны Израиля). Александр добавил, что скучает по родным и хочет вернуться домой целым и невредимым.
Известно, что семья Труфановых переехала из Ростова в Израиль 25 лет назад. У Александра двойное гражданство: российское и израильское. В сентябре 2024 года посольство Израиля в Москве заявило, что не располагает сведениями о состоянии Труфанова.
Ранее Ирина Татти рассказывала, как тяжело находиться в плену — и физически, и морально. Женщина просила обменять ее на внука, которого не удалось освободить при первой сделке с ХАМАС.