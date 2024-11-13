Возбуждение нарастает: ученые оценили вероятность геомагнитного шторма в Ростове

Posted 13 ноября, 15:52
Published 13 ноября, 15:52
Modified 13 ноября, 15:54
Updated 13 ноября, 15:54
Днем 13 ноября начало нарастать возбуждение магнитосферы Земли. Первые скачки геомагнитной активности произошли около 15.00 мск. Они продлятся примерно до 21.00 мск. На протяжении этого времени сила возбуждения будет составлять четыре балла из девяти возможных.
Затем ожидается кратковременный спад солнечной активности. Он возобновится только ночью 14 ноября. Возбуждение магнитного поля также не превысит четырех баллов и продержится не больше трех часов.
Вероятность магнитной бури составляет 25%, а геомагнитного шторма — от 5 до 10%.
До этого астрономы предупредили жителей донского региона о мощных вспышках на Солнце, которые могут вызвать новую волну магнитных бурь. По прогнозам специалистов, негативных последствий практически невозможно избежать.