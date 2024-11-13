Возбуждение нарастает: ученые оценили вероятность геомагнитного шторма в Ростове

Днем 13 ноября начало нарастать возбуждение магнитосферы Земли. Первые скачки геомагнитной активности произошли около 15.00 мск. Они продлятся примерно до 21.00 мск. На протяжении этого времени сила возбуждения будет составлять четыре балла из девяти возможных.