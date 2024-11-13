rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 15:52

Published 13 ноября, 15:52

Modified 13 ноября, 15:54

Updated 13 ноября, 15:54

В Ростовской области резко выросла геомагнитная активность

Возбуждение нарастает: ученые оценили вероятность геомагнитного шторма в Ростове

13 ноября 2024, 15:52
Фото: Изображение Midjourney. В Ростовской области резко выросла геомагнитная активность

Ученые оценили вероятность геомагнитного шторма в Ростовской области

В Ростовской области отмечается возбуждение магнитосферы Земли. Его сила составляет четыре балла, информирует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Днем 13 ноября начало нарастать возбуждение магнитосферы Земли. Первые скачки геомагнитной активности произошли около 15.00 мск. Они продлятся примерно до 21.00 мск. На протяжении этого времени сила возбуждения будет составлять четыре балла из девяти возможных.

Плату за детские сады планируют поднять почти в два раза в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Затем ожидается кратковременный спад солнечной активности. Он возобновится только ночью 14 ноября. Возбуждение магнитного поля также не превысит четырех баллов и продержится не больше трех часов.

Вероятность магнитной бури составляет 25%, а геомагнитного шторма — от 5 до 10%.

До этого астрономы предупредили жителей донского региона о мощных вспышках на Солнце, которые могут вызвать новую волну магнитных бурь. По прогнозам специалистов, негативных последствий практически невозможно избежать.

Читайте также:
На Ростов-на-Дону обрушится 9-часовая магнитная буряДве магнитные бури уровня G1 обрушатся на Ростовскую областьМощная вспышка произошла на Солнце: накроют ли магнитные бури Ростовскую область
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Магнитные бури#Вспышка#Геомагнитная буря#Солнечная активность#Геомагнитная активность#Магнитосфера
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика