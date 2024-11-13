Высокопоставленных силовиков из Таганрога отправили в СИЗО

Posted 13 ноября, 18:33
Published 13 ноября, 18:33
Modified 13 ноября, 18:35
Updated 13 ноября, 18:35
Правоохранителей задержали накануне днем, 12 ноября. Силовики нагрянули с обысками к начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Таганрога Виталию Шмыкову и следователю Антону Васильченко. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о взяточничестве.
По версии следствия, они причастны к преступлениям, в которых подозревают главу следственного отдела по Таганрогу Руслана Багмута. Фигуранты якобы получили крупную взятку — 3,5 миллиона рублей. Эту сумму передал предприниматель, чтобы прекратить проверку со стороны правоохранителей по делу о продаже контрафактного табака и спиртного.
После обысков Васильченко и Шмыкова отвезли в Москву, где Басманный районный суд избрал им меру пресечения в виде СИЗО.
Предположительно, они входили в состав группировки вместе с Багмутом. Последнего тоже заключили под стражу. Он проходит фигурантом сразу по двум статьям: и получение взятки, и мошенничество. С момента задержания главного следователя Таганрога не прошло и двух месяцев. Не исключено, что в ближайшее время появятся новые лица, причастные к преступлениям.