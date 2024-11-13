Высокопоставленных силовиков из Таганрога отправили в СИЗО

Предположительно, они входили в состав группировки вместе с Багмутом. Последнего тоже заключили под стражу. Он проходит фигурантом сразу по двум статьям: и получение взятки, и мошенничество. С момента задержания главного следователя Таганрога не прошло и двух месяцев. Не исключено, что в ближайшее время появятся новые лица, причастные к преступлениям.