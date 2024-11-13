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Posted 13 ноября, 18:33

Published 13 ноября, 18:33

Modified 13 ноября, 18:35

Updated 13 ноября, 18:35

Борца с коррупцией и следователя из Таганрога отправили в СИЗО

Высокопоставленных силовиков из Таганрога отправили в СИЗО

13 ноября 2024, 18:33
Фото: 1MI. Борца с коррупцией и следователя из Таганрога отправили в СИЗО
Главный борец с коррупцией и следователь из Таганрога заключены под стражу на два месяца. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, Виталий Шмыков и Антон Васильченко останутся в следственном изоляторе до 12 января 2025 года.

Правоохранителей задержали накануне днем, 12 ноября. Силовики нагрянули с обысками к начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Таганрога Виталию Шмыкову и следователю Антону Васильченко. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о взяточничестве.

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По версии следствия, они причастны к преступлениям, в которых подозревают главу следственного отдела по Таганрогу Руслана Багмута. Фигуранты якобы получили крупную взятку — 3,5 миллиона рублей. Эту сумму передал предприниматель, чтобы прекратить проверку со стороны правоохранителей по делу о продаже контрафактного табака и спиртного.

После обысков Васильченко и Шмыкова отвезли в Москву, где Басманный районный суд избрал им меру пресечения в виде СИЗО.

Предположительно, они входили в состав группировки вместе с Багмутом. Последнего тоже заключили под стражу. Он проходит фигурантом сразу по двум статьям: и получение взятки, и мошенничество. С момента задержания главного следователя Таганрога не прошло и двух месяцев. Не исключено, что в ближайшее время появятся новые лица, причастные к преступлениям.

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