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Posted 13 ноября, 10:49

Published 13 ноября, 10:49

Modified 13 ноября, 10:51

Updated 13 ноября, 10:51

Жители Ростова отказываются от покупки новогодних украшений из-за высоких цен

Жители Ростова отказываются от покупки новогодних украшений из-за высоких цен

13 ноября 2024, 10:49
Фото: rostovgazeta.ru. Жители Ростова отказываются от покупки новогодних украшений из-за высоких цен
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Эксклюзив
Стоимость искусственных елей в Ростовской области поднялась на 15% и составила в среднем 3 967 рублей, сообщили RostovGazeta аналитики «Чек Индекс».

Специалисты анализировали цены на новогоднюю атрибутику на онлайн-платформах, сетевых и несетевых магазинах. За год цены выросли практически на все главные праздничные украшения.

Так, искусственные ёлки стали дороже на 15% и в среднем обойдутся в 3 967 рублей за штуку. При этом спрос на их покупку рухнул на 26%.

Новогодние елки подорожают в Ростовской области до 10 тысяч рублей за метр
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На 18% выросли цены на гирлянды, они обойдутся в среднем в 565 рублей. Но и от них ростовчане стали отказываться всё чаще, падение спроса за год составило 30%.

Новогодние ёлочные игрушки прибавили в цене на 13%. В среднем их набор обойдётся в 506 рублей. Спрос на их покупку упал на 8%.

Ранее RostovGazeta рассказала, чем уже сегодня в Ростове нужно запасаться к Новому году.

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