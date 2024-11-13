Жители Ростова отказываются от покупки новогодних украшений из-за высоких цен

Posted 13 ноября, 10:49
Published 13 ноября, 10:49
Modified 13 ноября, 10:51
Updated 13 ноября, 10:51
Специалисты анализировали цены на новогоднюю атрибутику на онлайн-платформах, сетевых и несетевых магазинах. За год цены выросли практически на все главные праздничные украшения.
Так, искусственные ёлки стали дороже на 15% и в среднем обойдутся в 3 967 рублей за штуку. При этом спрос на их покупку рухнул на 26%.
На 18% выросли цены на гирлянды, они обойдутся в среднем в 565 рублей. Но и от них ростовчане стали отказываться всё чаще, падение спроса за год составило 30%.
Новогодние ёлочные игрушки прибавили в цене на 13%. В среднем их набор обойдётся в 506 рублей. Спрос на их покупку упал на 8%.
Ранее RostovGazeta рассказала, чем уже сегодня в Ростове нужно запасаться к Новому году.