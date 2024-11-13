Жюри форума «ТехПред-2024» объявило лучшие студенческие стартапы

Posted 13 ноября, 16:11
Published 13 ноября, 16:11
Modified 13 ноября, 16:47
Updated 13 ноября, 16:47
Пять из них относятся к сфере медицины, два представляют цифровые технологии, один — биотехнологии, еще два проекта — из направления «Новые приборы и производственные технологии».
Среди лидеров — Samson Room от Виктора Самсонова, магистранта Тюменского индустриального университета. Он создал платформу разработки дизайна интерьеров и подбора исполнителей на основе ИИ. Об этом сообщает 56orb.
В десятке победителей оказался стартап Марка Габриянчика, студента Сеченовского Университета, который подготовил проект «Кондуиты для реконструкции периферических нервов».
В числе лучших члены жюри назвали стартап студента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова: он создал комплекс, который позволит отслеживать состояние грузов и контейнеров по всему миру.
В списке лидеров жюри оказалась Юлия Чумачева, аспирантка Челябинского государственного университета со стартапом, посвященным персональному AI-ассистенту для управления здоровьем.
Высокую оценку жюри дало технологии неинвазивного определения показателей сахарного диабета. Это стартап студентки Сеченовского Университета Екатерины Поликер.
Достойное место среди победителей занял стартап Марии Осокиной, студентки Сибирского государственного медицинского университета. Она предложила облегченный персонализированный ортез, который способен заменить импортные отвердевающие повязки для помощи пациентам с синдромом диабетической стопы.
Еще один стартап-победитель представила Дарья Токарева, магистрантка Национального исследовательского университета ИТМО. Её команда уже запустила производство функциональных изделий, мебели и стройматериалов на основе уникальной технологии переработки твердых отходов.
Стартап Айгюль Шадриной, сотрудницы Уфимского государственного нефтяного технического университета, носит название «Образ будущего». Он базируется на технологиях представления крупных предприятий в образовательной среде.
В топ-10 входит стартап «Комарик», который вырос на базе проекта автоинъектора, созданного сотрудниками и студентами Университета науки и технологий МИСИС. Разработка уже имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора, а также патент на изобретение.
Достойное место среди победителей занял стартап Александра Колиниченко, аспиранта Оренбургского госуниверситета. Он разработал центр профессионального обучения с использованием учебной буровой установки.
Стартапы-победители вошли в рейтинг топ-1000. Это перечень лучших университетских разработок, который ежегодно проходит обновление в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». С данными рейтинга можно ознакомиться на сайте платформы.
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