Алексей Логвиненко не нашел проблем в городских автобусах Ростова

Posted 14 ноября, 08:42
Published 14 ноября, 08:42
Modified 14 ноября, 08:44
Updated 14 ноября, 08:44
Глава города проехал сначала на одном маршруте, затем сделал пересадку на другой. Ростовчане во время поездки пожаловались Логвиненко на переполненность автобусов в часы пик. Кроме того, пассажиры заявили, что некоторые водители проезжают мимо остановок.
— Замерил интервал движения пассажирского транспорта. Действительно нормативные 5-7 минут на остановке в час пик превращаются в 15-минутное ожидание и более, — резюмировал Алексей Логвиненко.
Также глава администрации заметил, что в городе нужно больше умных остановок. На это планируют потратить полмиллиарда рублей. При этом одна из таких умных остановок уже есть в донской столице.