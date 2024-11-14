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Posted 14 ноября, 08:42

Published 14 ноября, 08:42

Modified 14 ноября, 08:44

Updated 14 ноября, 08:44

Алексей Логвиненко не обнаружил проблем в городских автобусах Ростова

Алексей Логвиненко не нашел проблем в городских автобусах Ростова

14 ноября 2024, 08:42
Фото: rostov-gorod.ru. Алексей Логвиненко не обнаружил проблем в городских автобусах Ростова
Глава администрации Ростова проверил работу общественного транспорта утром 14 ноября. Как сообщает Алексей Логвиненко в своем telegram-канале, он не увидел проблем в автобусах: чистые, комфортные, валидатор, отопление и информационное табло работают.

Глава города проехал сначала на одном маршруте, затем сделал пересадку на другой. Ростовчане во время поездки пожаловались Логвиненко на переполненность автобусов в часы пик. Кроме того, пассажиры заявили, что некоторые водители проезжают мимо остановок.

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— Замерил интервал движения пассажирского транспорта. Действительно нормативные 5-7 минут на остановке в час пик превращаются в 15-минутное ожидание и более, — резюмировал Алексей Логвиненко.

Также глава администрации заметил, что в городе нужно больше умных остановок. На это планируют потратить полмиллиарда рублей. При этом одна из таких умных остановок уже есть в донской столице.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пассажиры#Алексей Логвиненко#Транспорт#Остановки#Водители#Ростов#Инфраструктура#Проверка#Комфорт#Городской транспорт
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