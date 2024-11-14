Алексей Логвиненко не нашел проблем в городских автобусах Ростова

Глава города проехал сначала на одном маршруте, затем сделал пересадку на другой. Ростовчане во время поездки пожаловались Логвиненко на переполненность автобусов в часы пик. Кроме того, пассажиры заявили, что некоторые водители проезжают мимо остановок.