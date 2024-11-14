Человеческие останки обнаружили на берегу пруда в Ростовской области

Спустя 80 лет останки бойцов достали из ледяной воды. Такой экспедиции, признаются поисковики, у них еще не было. Наощупь они обнаружили останки трех человек. Из-за прибывающей воды работу пришлось приостановить. Как только закончится половодье, эксперты вернутся за красноармейцами.