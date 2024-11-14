Человеческие останки обнаружили на берегу пруда в Ростовской области

Posted 14 ноября, 10:38
Published 14 ноября, 10:38
Modified 14 ноября, 10:40
Updated 14 ноября, 10:40
По словам экспертов, восстановивших события у хуторов Малая и Большая Таловая. Специалисты выяснили, что бойцы штурмовой роты 302-й дивизии Красной армии направлялись в бой, не ожидая вражеской засады. Молодые солдаты пали под пулеметными очередями, не дойдя 70 шагов до противников.
— Не знал он [лейтенант], что против них здесь стоят наемники из дивизии «Викинг», собранные из стран европейского севера. На замаскированных среди снежных сугробов позициях наступающую роту уже ждали. И подпустив красноармейцев поближе, наемники открыли огонь, — рассказывают поисковики.
Спустя 80 лет останки бойцов достали из ледяной воды. Такой экспедиции, признаются поисковики, у них еще не было. Наощупь они обнаружили останки трех человек. Из-за прибывающей воды работу пришлось приостановить. Как только закончится половодье, эксперты вернутся за красноармейцами.
Ранее останки советских солдат обнаружили на стройке ЖК в Ростове.