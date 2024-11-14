rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 10:38

Published 14 ноября, 10:38

Modified 14 ноября, 10:40

Updated 14 ноября, 10:40

Человеческие останки обнаружили на берегу пруда в Ростовской области

Человеческие останки обнаружили на берегу пруда в Ростовской области

14 ноября 2024, 10:38
Фото: «Миус-фронт». Человеческие останки обнаружили на берегу пруда в Ростовской области
В Зерноградском районе Ростовской области обнаружили человеческие останки на берегу пруда. Как сообщает поисковая группа «Миус-фронт», на этой территории во времена ВОВ погибла штурмовая рота из новобранцев. О находке поисковики рассказали на своей странице в соцсетях 13 ноября.

По словам экспертов, восстановивших события у хуторов Малая и Большая Таловая. Специалисты выяснили, что бойцы штурмовой роты 302-й дивизии Красной армии направлялись в бой, не ожидая вражеской засады. Молодые солдаты пали под пулеметными очередями, не дойдя 70 шагов до противников.

— Не знал он [лейтенант], что против них здесь стоят наемники из дивизии «Викинг», собранные из стран европейского севера. На замаскированных среди снежных сугробов позициях наступающую роту уже ждали. И подпустив красноармейцев поближе, наемники открыли огонь, — рассказывают поисковики.
«Чувствуешь себя песчинкой»: студентка из Ростова спустилась на дно рудника в Арктике
Узнать подробнее
Молодые солдаты пали под пулеметными очередями, не дойдя 70 шагов до противников.Молодые солдаты пали под пулеметными очередями, не дойдя 70 шагов до противников.
Молодые солдаты пали под пулеметными очередями, не дойдя 70 шагов до противников.. Фото: «Миус-фронт»

Спустя 80 лет останки бойцов достали из ледяной воды. Такой экспедиции, признаются поисковики, у них еще не было. Наощупь они обнаружили останки трех человек. Из-за прибывающей воды работу пришлось приостановить. Как только закончится половодье, эксперты вернутся за красноармейцами.

Ранее останки советских солдат обнаружили на стройке ЖК в Ростове.

Читайте также:
На кладбище Аксая нашли место жертвоприношения с окровавленными головами коровКладбище гниющих костей устроили неизвестные на Западном в Ростове-на-ДонуДепутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал, когда закончится СВО
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Вторая мировая война#Останки#Наемники#Пруд#Экспедиция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика