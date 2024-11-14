Чиновники массово устроили фотосессии в автобусах Ростова-на-Дону

Posted 14 ноября, 11:15
Published 14 ноября, 11:15
Modified 14 ноября, 11:18
Updated 14 ноября, 11:18
Исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов поделился в своем телеграм-канале кадрами совместной поездки с замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Станиславом Марченко. Чиновники поддержали идею врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и прокатились на автобусе. Для этого они выбрали маршрут №45.
Оценивали они не только состояние общественного транспорта, но и обустройство города. Марченко и Орлов обратили внимание на состояние лавочек, опор освещения, урн и контейнерных площадок. Представители сферы ЖКХ отметили, что большинство объектов нуждается в ремонте или замене, а если учитывать масштабы города, то работ предстоит много.
Напомним, что в четверг, 14 ноября, в автобусах Ростова-на-Дону также заметили мэра Алексея Логвиненко и министра транспорта Виталия Кушнарева.