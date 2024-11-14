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Posted 14 ноября, 11:15

Published 14 ноября, 11:15

Modified 14 ноября, 11:18

Updated 14 ноября, 11:18

Чиновники массово устроили фотосессии в автобусах Ростова-на-Дону

Чиновники массово устроили фотосессии в автобусах Ростова-на-Дону

14 ноября 2024, 11:15
Фото: rostovgazeta.ru. Чиновники массово устроили фотосессии в автобусах Ростова-на-Дону

В ростовском автобусе заметили еще одного министра

Представители администрации Ростова-на-Дону и правительства Ростовской области продолжают покорять общественный транспорт. В этот раз в автобусе успели себя запечатлеть замглавы городской управы по ЖКХ Станислав Марченко и исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов.

Исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов поделился в своем телеграм-канале кадрами совместной поездки с замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Станиславом Марченко. Чиновники поддержали идею врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и прокатились на автобусе. Для этого они выбрали маршрут №45.

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Исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов и замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Станиславом МарченкоИсполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов и замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Станиславом Марченко
Исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов и замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Станиславом МарченкоИсполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов и замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Станиславом Марченко
Исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов и замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Станиславом МарченкоИсполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов и замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Станиславом Марченко
Исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов и замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Станиславом Марченко. Фото: t.me/Orlov_SP

Оценивали они не только состояние общественного транспорта, но и обустройство города. Марченко и Орлов обратили внимание на состояние лавочек, опор освещения, урн и контейнерных площадок. Представители сферы ЖКХ отметили, что большинство объектов нуждается в ремонте или замене, а если учитывать масштабы города, то работ предстоит много.

Напомним, что в четверг, 14 ноября, в автобусах Ростова-на-Дону также заметили мэра Алексея Логвиненко и министра транспорта Виталия Кушнарева.

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