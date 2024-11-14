Чиновники массово устроили фотосессии в автобусах Ростова-на-Дону

Оценивали они не только состояние общественного транспорта, но и обустройство города. Марченко и Орлов обратили внимание на состояние лавочек, опор освещения, урн и контейнерных площадок. Представители сферы ЖКХ отметили, что большинство объектов нуждается в ремонте или замене, а если учитывать масштабы города, то работ предстоит много.