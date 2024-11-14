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Posted 14 ноября, 11:47

Published 14 ноября, 11:47

Modified 14 ноября, 11:49

Updated 14 ноября, 11:49

Донские предприятия общественного питания входят в десятку лучших Юга России

Донские предприятия общественного питания входят в десятку лучших Юга России

14 ноября 2024, 11:47
Фото: donland.ru.
Рост показателей потребительской сферы наблюдаются в Ростовской области. Такое заявление было сделано во время совещания по вопросам деятельности департамента потребительского рынка.

Согласно данным Ростовстата, по итогам третьего квартала 2024 года количество объектов общественного питания на дону выросло на 41, или на 0,7%, и составило 5653. В конце 2023 года сеть объектов общественного питания, куда входят рестораны, бары, кафе, столовые и закусочные насчитывала 5612.

При этом на долю города Ростова-на-Дону приходится 1975 или 29,8% от общего числа по области. За этот период Ростовстат также фиксирует рост количества точек общепита на 0,2%.

По словам директора департамента потребительского рынка Ростовской области Алексея Панкратова, департамент также анализирует состояние сферы общественного питания.

— Муниципалитеты отчитываются нам по форме, которая содержит расширенный перечень наименований объектов. В форму департамента входят предприятия быстрого обслуживания, кафетерии, буфеты, магазины, где есть отделы кулинарии, раздаточные. И, по нашим данным, также фиксируется рост количества объектов на 0,6%, или 41 предприятие, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня их общее количество составляет 6613 на 302250 посадочных мест, и трудится в этой сфере около 36 тысяч человек, — рассказал Алексей Панкратов.

В ведомстве, отмечают и рост количества объектов общественного питания, которые получили лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. В октябре текущего года действующих лицензий насчитывалось 892, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оборот общественного питания в донском регионе, по оценке специалистов ведомства, по итогам 9 месяцев текущего года, достиг положительной динамики, показав рост более 9%. При этом около 70% оборота всего общественного питания в регионе формируют субъекты малого и среднего бизнеса.

Глава регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров России по Ростовской области Каринэ Шатворян добавила, что сегодня рестораны, кафе, да и вся индустрия гостеприимства, достаточно быстро реагируют на запросы аудитории и рынка.

— Региональные компании не скупятся и проводят ребрендинг своих заведений с учетом интересов и предпочтений наших потенциальных гостей. Если заведение успешное и предлагает клиенту качественный сервис и питание, то потребитель будет возвращаться туда неоднократно. По результатам независимой ресторанной национальной премии «WHERETOEAT Юг-2024» несколько ростовских ресторанов вошли в топ-10 лучших заведений на юге России, — пояснила Каринэ Шатворян.

Отметили на совещании и победы Ростовской области. В частности, в конкурсе «Торговля России», где область стала призером в номинации «Лучший торговый город», и единственным победителем в номинации «Лучший объект фаст-фуда», кстати победу одержал фудмолл «Мануфактура».

Алексей Панкратов уверен, подобные победы подтверждают тот факт, что общественное питание Ростовской области демонстрирует высокий уровень оказания услуг, включая приготовление вкусной еды, профессионализм и мастерство. Ведь донская кухня впитала в себя культуру многих народов и в итоге приобрела свой индивидуальный колорит и особенности.

Напомним, что по итогам 9 месяцев 2024 года донской регион среди субъектов РФ занимает пятое место по объему оборота розничной торговли и оказанных населению бытовых услуг и восьмое место — по обороту общественного питания.

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