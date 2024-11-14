Донские предприятия общественного питания входят в десятку лучших Юга России

— Муниципалитеты отчитываются нам по форме, которая содержит расширенный перечень наименований объектов. В форму департамента входят предприятия быстрого обслуживания, кафетерии, буфеты, магазины, где есть отделы кулинарии, раздаточные. И, по нашим данным, также фиксируется рост количества объектов на 0,6%, или 41 предприятие, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня их общее количество составляет 6613 на 302250 посадочных мест, и трудится в этой сфере около 36 тысяч человек, — рассказал Алексей Панкратов.