Донские предприятия общественного питания входят в десятку лучших Юга России

Posted 14 ноября, 11:47
Published 14 ноября, 11:47
Modified 14 ноября, 11:49
Updated 14 ноября, 11:49
Согласно данным Ростовстата, по итогам третьего квартала 2024 года количество объектов общественного питания на дону выросло на 41, или на 0,7%, и составило 5653. В конце 2023 года сеть объектов общественного питания, куда входят рестораны, бары, кафе, столовые и закусочные насчитывала 5612.
При этом на долю города Ростова-на-Дону приходится 1975 или 29,8% от общего числа по области. За этот период Ростовстат также фиксирует рост количества точек общепита на 0,2%.
По словам директора департамента потребительского рынка Ростовской области Алексея Панкратова, департамент также анализирует состояние сферы общественного питания.
— Муниципалитеты отчитываются нам по форме, которая содержит расширенный перечень наименований объектов. В форму департамента входят предприятия быстрого обслуживания, кафетерии, буфеты, магазины, где есть отделы кулинарии, раздаточные. И, по нашим данным, также фиксируется рост количества объектов на 0,6%, или 41 предприятие, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня их общее количество составляет 6613 на 302250 посадочных мест, и трудится в этой сфере около 36 тысяч человек, — рассказал Алексей Панкратов.
В ведомстве, отмечают и рост количества объектов общественного питания, которые получили лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. В октябре текущего года действующих лицензий насчитывалось 892, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Оборот общественного питания в донском регионе, по оценке специалистов ведомства, по итогам 9 месяцев текущего года, достиг положительной динамики, показав рост более 9%. При этом около 70% оборота всего общественного питания в регионе формируют субъекты малого и среднего бизнеса.
Глава регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров России по Ростовской области Каринэ Шатворян добавила, что сегодня рестораны, кафе, да и вся индустрия гостеприимства, достаточно быстро реагируют на запросы аудитории и рынка.
— Региональные компании не скупятся и проводят ребрендинг своих заведений с учетом интересов и предпочтений наших потенциальных гостей. Если заведение успешное и предлагает клиенту качественный сервис и питание, то потребитель будет возвращаться туда неоднократно. По результатам независимой ресторанной национальной премии «WHERETOEAT Юг-2024» несколько ростовских ресторанов вошли в топ-10 лучших заведений на юге России, — пояснила Каринэ Шатворян.
Отметили на совещании и победы Ростовской области. В частности, в конкурсе «Торговля России», где область стала призером в номинации «Лучший торговый город», и единственным победителем в номинации «Лучший объект фаст-фуда», кстати победу одержал фудмолл «Мануфактура».
Алексей Панкратов уверен, подобные победы подтверждают тот факт, что общественное питание Ростовской области демонстрирует высокий уровень оказания услуг, включая приготовление вкусной еды, профессионализм и мастерство. Ведь донская кухня впитала в себя культуру многих народов и в итоге приобрела свой индивидуальный колорит и особенности.
Напомним, что по итогам 9 месяцев 2024 года донской регион среди субъектов РФ занимает пятое место по объему оборота розничной торговли и оказанных населению бытовых услуг и восьмое место — по обороту общественного питания.