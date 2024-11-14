Духовный опыт поколений обсудили в ДГТУ на Димитриевских чтениях

Posted 14 ноября, 10:23
Published 14 ноября, 10:23
Modified 14 ноября, 10:25
Updated 14 ноября, 10:25
Основной площадкой мероприятия стал Донской государственный технический университет. Здесь на протяжении десятилетий уделяют пристальное внимание вопросам духовности и нравственности. В 2014 году в структуре опорного вуза создали кафедру «Православная культура и теология», которая ведет подготовку студентов по направлениям бакалавриата и магистратуры.
На мероприятии участники поднимали важнейшие вопросы. Говорили о передаче духовного опыта молодому поколению, а также о сохранении исторической памяти русского народа и традиционных ценностей. В рамках XXIX Димитриевских образовательных чтений состоялся и первый визит в ДГТУ врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.
Новый глава региона отметил значимость форума в российском историческом контексте, а также подчеркнул его вклад в становление духовной крепости воинов и защитников Донского края, отводя особую роль в этом вопросе донской молодежи.
— Это уникальный форум в сфере образования, культуры, социального служения, нравственного просвещения, патриотического воспитания, а также других ключевых направлений церковной и общественной жизни в Ростовской области. Димитриевские чтения открывают возможности для диалога между духовенством, органами государственной власти, общественными организациями, деятелями науки, культуры, искусства, просвещения. Сохранение памяти, передача духовного опыта поколениям имеют особое значение, — пояснил Юрий Слюсарь.
По словам заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Антона Калинина, Димитриевские чтения выполняют важнейшую роль в воспитании чувства национальной гордости.
— Убежден, что для сбережения тысячелетней России, развития и процветания нашего Отечества нет важнее задачи, чем сохранить и передать будущим поколениям нравственные идеалы и память предков, прежде всего, память героев. Димитриевские чтения способствуют глубокому пониманию важнейших черт характера нашего народа, ограждают подрастающее поколение от опасности забыть свою историю, — подчеркнул Антон Калинин.
собым гостем форума стал председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. От имени Патриарха Кирилла он приветствовал собравшихся и отмечал высокую значимость исторической правды в процессе воспитания молодого поколения.
— Региональный этап международных Рождественских образовательных чтений — это уникальная площадка, которая объединяет тех, кто любит свой край, — сказал митрополит Евгений.
Глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, в свою очередь, добавил, что в контексте 80-летия Победы особую роль играют вопросы национальной безопасности и формирования патриотической и гражданской позиции, восстановления исторической памяти народа, а также духовного осмысления исторического опыта нашей страны.
К работе форума по видеосвязи подключились 55 территорий Ростовской области. Среди них были как города, так и районы. Всего было свыше 250 точек подключения. В том числе, образовательные организации, администрации муниципальных образований и многие другие. На пленарном заседании шесть тематических площадок вышли на связь и сформулировали главные выводы и предложения по своим направлениям. В их работе приняли участие более 2 000 человек.