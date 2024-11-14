Духовный опыт поколений обсудили в ДГТУ на Димитриевских чтениях

К работе форума по видеосвязи подключились 55 территорий Ростовской области. Среди них были как города, так и районы. Всего было свыше 250 точек подключения. В том числе, образовательные организации, администрации муниципальных образований и многие другие. На пленарном заседании шесть тематических площадок вышли на связь и сформулировали главные выводы и предложения по своим направлениям. В их работе приняли участие более 2 000 человек.