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Posted 14 ноября, 14:20

Published 14 ноября, 14:20

Modified 14 ноября, 14:22

Updated 14 ноября, 14:22

Экс-глава Цимлянского района Владимир Светличный погиб в зоне СВО

Экс-глава Цимлянского района Владимир Светличный погиб в зоне СВО

14 ноября 2024, 14:20
Фото: donland.ru. Экс-глава Цимлянского района Владимир Светличный погиб в зоне СВО
Бывший глава Цимлянского района Ростовской области Владимир Светличный погиб на фронте, пишет издание 1рнд.

Владимир Светличный пожелал отправиться на фронт летом 2023 года. Он заявил тогда, что это его осознанное решение. Экс-глава Цимлянского района служил в Нагорном Карабахе и обладал большим опытом, полученным на гражданской службе.

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Родственники бывшего чиновника подтвердили СМИ, что он погиб на поле боя. Близкие дождались результаты исследований, в том числе экспертизы ДНК — и они подтвердили, что Светличный погиб.

Обстоятельства его смерти неизвестны.

Летом 2024 года стало известно об уголовном деле в отношении Владимира Светличного. Суд признал его виновным в денежных махинациях и проведении фальсифицированных выборов. Он получил три года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима.

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