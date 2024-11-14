Экс-глава Цимлянского района Владимир Светличный погиб в зоне СВО

Posted 14 ноября, 14:20
Published 14 ноября, 14:20
Modified 14 ноября, 14:22
Updated 14 ноября, 14:22
Владимир Светличный пожелал отправиться на фронт летом 2023 года. Он заявил тогда, что это его осознанное решение. Экс-глава Цимлянского района служил в Нагорном Карабахе и обладал большим опытом, полученным на гражданской службе.
Родственники бывшего чиновника подтвердили СМИ, что он погиб на поле боя. Близкие дождались результаты исследований, в том числе экспертизы ДНК — и они подтвердили, что Светличный погиб.
Обстоятельства его смерти неизвестны.
Летом 2024 года стало известно об уголовном деле в отношении Владимира Светличного. Суд признал его виновным в денежных махинациях и проведении фальсифицированных выборов. Он получил три года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима.