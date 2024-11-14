Экс-губернатор Ростовской области Голубев стал депутатом Заксобрания

Posted 14 ноября, 15:24
Published 14 ноября, 15:24
Modified 14 ноября, 15:26
Updated 14 ноября, 15:26
14 ноября на заседании Избиркома вакантный депутатский мандат в Заксобрании Ростовской области передали экс-губернатору Василию Голубеву.
«Василий Голубев — первый номер общеобластной части областного списка кандидатов, выдвинутого Ростовским региональным отделением Всероссийской политической партии „Единая Россия“», — сообщили в Избиркоме.
Депутатский мандат стал вакантным после недавнего прекращения полномочий депутата Николая Беляева.
Таким образом, у Василия Голубева появилась возможность попасть в Совет Федерации. Место там даст ему сенаторскую неприкосновенность.