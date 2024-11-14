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Posted 14 ноября, 15:24

Published 14 ноября, 15:24

Modified 14 ноября, 15:26

Updated 14 ноября, 15:26

Экс-губернатор Ростовской области Голубев стал депутатом Заксобрания

Экс-губернатор Ростовской области Голубев стал депутатом Заксобрания

14 ноября 2024, 15:24
Фото: donland.ru. Экс-губернатор Ростовской области Голубев стал депутатом Заксобрания
Мандат депутата Заксобрания Ростовской области официально передан Василию Голубеву, сообщает пресс-служба регионального Избиркома.

14 ноября на заседании Избиркома вакантный депутатский мандат в Заксобрании Ростовской области передали экс-губернатору Василию Голубеву.

«Василий Голубев — первый номер общеобластной части областного списка кандидатов, выдвинутого Ростовским региональным отделением Всероссийской политической партии „Единая Россия“», — сообщили в Избиркоме.

Депутатский мандат стал вакантным после недавнего прекращения полномочий депутата Николая Беляева.

В Ростовской области досрочно прекратили полномочия депутата ЗС Николая Беляева
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Таким образом, у Василия Голубева появилась возможность попасть в Совет Федерации. Место там даст ему сенаторскую неприкосновенность.

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