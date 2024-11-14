Экскурсовод Братолюбова рассказала, чем в восхищаются иностранцы в Ростове

Posted 14 ноября, 18:55
Published 14 ноября, 18:55
Modified 14 ноября, 18:55
Updated 14 ноября, 18:55
По словам собеседницы издания, иностранцы гораздо реже бывают в Ростове в последние годы. Чаще всего они попадают в Ростовскую область транзитом, когда едут в Краснодарский край. Иногда зарубежные гости приезжают в город и по делам бизнеса.
Экскурсовод отмечает, что иностранцы сравнивают Ростов-на-Дону с Санкт-Петербургом. Сходство они находят в архитектуре, оформлении парадных, росписи внутри домов. Также гости из Европы и других стран считают Ростов очень зелёным городом.
«Все обращают внимание, что Ростов очень зелёный. Они говорят: „Вы живёте в роще, у вас столько деревьев“», — говорит Мария Братолюбова.
Полной интервью с известным ростовским историком и экскурсоводом читайте по ссылке. Братолюбова также рассказала, как сохранить историческое наследие города и как привлечь больше туристов.