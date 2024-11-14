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Posted 14 ноября, 18:55

Published 14 ноября, 18:55

Modified 14 ноября, 18:55

Updated 14 ноября, 18:55

Экскурсовод Братолюбова рассказала, чем в восхищаются иностранцы в Ростове

Экскурсовод Братолюбова рассказала, чем в восхищаются иностранцы в Ростове

14 ноября 2024, 18:55
Фото: rostovgazeta.ru. Экскурсовод Братолюбова рассказала, чем в восхищаются иностранцы в Ростове
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Эксклюзив
Зарубежные гости восхищаются большим количеством деревьев в Ростове, рассказала RostovGazeta историк, экскурсовод Мария Братолюбова.

По словам собеседницы издания, иностранцы гораздо реже бывают в Ростове в последние годы. Чаще всего они попадают в Ростовскую область транзитом, когда едут в Краснодарский край. Иногда зарубежные гости приезжают в город и по делам бизнеса.

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Экскурсовод отмечает, что иностранцы сравнивают Ростов-на-Дону с Санкт-Петербургом. Сходство они находят в архитектуре, оформлении парадных, росписи внутри домов. Также гости из Европы и других стран считают Ростов очень зелёным городом.

«Все обращают внимание, что Ростов очень зелёный. Они говорят: „Вы живёте в роще, у вас столько деревьев“», — говорит Мария Братолюбова.

Полной интервью с известным ростовским историком и экскурсоводом читайте по ссылке. Братолюбова также рассказала, как сохранить историческое наследие города и как привлечь больше туристов.

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