Главу администрации Ростова заметили на остановке после критики врио губернатора

Позже Слюсарь признался, что получает огромное количество жалоб касательно городского транспорта. Прокатившись на автобусе, врио губернатора обратил внимание на все: состояние подвижного состава, остановки и улицы. Он сообщил, что на совещании планируется обсудить все возникшие вопросы с транспортниками. Кроме того, Слюсарь настойчиво попросил главу администрации города и министров транспорта и ЖКХ совершить подобную поездку.