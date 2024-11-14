Главу администрации Ростова заметили на остановке после критики врио губернатора

Posted 14 ноября, 06:57
Published 14 ноября, 06:57
Modified 14 ноября, 06:59
Updated 14 ноября, 06:59
Напомним, что пару дней назад в Ростове-на-Дону среди пассажиров автобуса №66 заметили врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Горожане предположили, что он лично решил проверить качество работы и состояние общественного транспорта города.
Позже Слюсарь признался, что получает огромное количество жалоб касательно городского транспорта. Прокатившись на автобусе, врио губернатора обратил внимание на все: состояние подвижного состава, остановки и улицы. Он сообщил, что на совещании планируется обсудить все возникшие вопросы с транспортниками. Кроме того, Слюсарь настойчиво попросил главу администрации города и министров транспорта и ЖКХ совершить подобную поездку.
Утром 14 ноября жители Ростова-на-Дону заметили, как Алексей Логвиненко садится на автобус №66 на Северном. Люди подметили, что все проблемные маршруты изучить за раз невозможно.
«Они все будут на №66 кататься? А на №19, на маршруте всего, наверно, два автобуса и те забиты так, что приходится ездить с пересадками», — добавил пользователь.
Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, куда ездил на автобусе в Ростове.