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Posted 14 ноября, 06:57

Published 14 ноября, 06:57

Modified 14 ноября, 06:59

Updated 14 ноября, 06:59

Логвиненко последовал примеру врио губернатора и пересел на автобус в Ростове

Главу администрации Ростова заметили на остановке после критики врио губернатора

14 ноября 2024, 06:57
Фото: donland.ru. Логвиненко последовал примеру врио губернатора и пересел на автобус в Ростове
Главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко заметили на автобусной остановке на Северном, видео опубликовал телеграм-канал «Privet Rostov».

Напомним, что пару дней назад в Ростове-на-Дону среди пассажиров автобуса №66 заметили врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Горожане предположили, что он лично решил проверить качество работы и состояние общественного транспорта города.

Позже Слюсарь признался, что получает огромное количество жалоб касательно городского транспорта. Прокатившись на автобусе, врио губернатора обратил внимание на все: состояние подвижного состава, остановки и улицы. Он сообщил, что на совещании планируется обсудить все возникшие вопросы с транспортниками. Кроме того, Слюсарь настойчиво попросил главу администрации города и министров транспорта и ЖКХ совершить подобную поездку.

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Фото: тг-канал Privet-Rostov

Утром 14 ноября жители Ростова-на-Дону заметили, как Алексей Логвиненко садится на автобус №66 на Северном. Люди подметили, что все проблемные маршруты изучить за раз невозможно.

«Они все будут на №66 кататься? А на №19, на маршруте всего, наверно, два автобуса и те забиты так, что приходится ездить с пересадками», — добавил пользователь.

Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, куда ездил на автобусе в Ростове.

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