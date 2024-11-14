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Posted 14 ноября, 15:27

Published 14 ноября, 15:27

Modified 14 ноября, 15:29

Updated 14 ноября, 15:29

Итоги дня: на Дону чиновников отругали за «птичий язык» и пересадили на автобусы

Итоги дня: на Дону чиновников отругали за «птичий язык» и пересадили на автобусы

14 ноября 2024, 15:27
Фото: 1MI. Итоги дня: на Дону чиновников отругали за «птичий язык» и пересадили на автобусы
Сразу несколько высокопоставленных чиновников в Ростове вынуждены были прокатиться на автобусах, тем временем врио губернатора запретил подчинённым «птичий язык», а школьница нашла редкого воробья-альбиноса.

Фотосессии в автобусах

На днях врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил некоторым подчинённым прокатиться на общественном транспорте в Ростове и оценить его работу. Сам глава региона тоже проехался на автобусе и оказался не доволен транспортной системой города.

С утра 14 ноября в автобусах заметили главу Минтранса Ростовской области Виталия Кушнарёва, главу администрации Ростова Алексея Логвиненко, врио министра ЖКХ Сергея Орлова и замглавы городской управы по ЖКХ Станислава Марченко. Чиновники оценили работу самого транспорта, внешний вид остановок и время ожидания автобусов.

Чиновники сферы ЖКХ отметили, что остановки, лавочки и урны рядом с ними нуждаются в ремонте или замене. Логвиненко не устроил интервал движения транспорта. Кушнарёв пожаловался на «гонки» на дорогах между водителями автобусов и плохое состояние остановок.

В пятницу, 15 ноября, пройдёт совещание чиновников с участием Юрия Слюсаря, на котором обсудят проблемы транспортной отрасли в регионе.

Чиновники массово устроили фотосессии в автобусах Ростова-на-Дону
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Запрет на «птичий язык»

Также врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил с главами городов и районов обратную связь с жителями в соцсетях. Он заметил, что многие вопросы населения остаются без ответов. Если их всё же дают, то смысл «птичьего языка» чиновников обычные люди понять не могут из-за большого количества профессионализмов в речи.

Слюсарь призвал коллег давать обратную связь ясно и кратко — так, чтобы у жителей не оставалось никаких вопросов.

«Пора поменять подход и быть открытыми в общении со своими жителями», — заключил он.

Юрий Слюсарь запретил донским чиновникам общаться с жителями на «птичьем языке»
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Воробей-альбинос

В Южном научном центре РАН рассказали об уникальном случае. Школьница из Ростовской области во время прогулки сфотографировала стаю птиц. В кадр попал уникальный воробей-альбинос.

Сфотографировать птицу удалось на Павло-Очаковской косе в Азовском районе. Орнитологи уже более 15 лет собирают сведения о таких редких встречах птиц с аномальной окраской оперения. Воробьи-альбиносы — крайне редкое явление в природе. Появление белого оперения у птиц — результат мутации в генах.

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