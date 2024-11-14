Итоги дня: на Дону чиновников отругали за «птичий язык» и пересадили на автобусы

Posted 14 ноября, 15:27
Published 14 ноября, 15:27
Modified 14 ноября, 15:29
Updated 14 ноября, 15:29
На днях врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил некоторым подчинённым прокатиться на общественном транспорте в Ростове и оценить его работу. Сам глава региона тоже проехался на автобусе и оказался не доволен транспортной системой города.
С утра 14 ноября в автобусах заметили главу Минтранса Ростовской области Виталия Кушнарёва, главу администрации Ростова Алексея Логвиненко, врио министра ЖКХ Сергея Орлова и замглавы городской управы по ЖКХ Станислава Марченко. Чиновники оценили работу самого транспорта, внешний вид остановок и время ожидания автобусов.
Чиновники сферы ЖКХ отметили, что остановки, лавочки и урны рядом с ними нуждаются в ремонте или замене. Логвиненко не устроил интервал движения транспорта. Кушнарёв пожаловался на «гонки» на дорогах между водителями автобусов и плохое состояние остановок.
В пятницу, 15 ноября, пройдёт совещание чиновников с участием Юрия Слюсаря, на котором обсудят проблемы транспортной отрасли в регионе.
Также врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил с главами городов и районов обратную связь с жителями в соцсетях. Он заметил, что многие вопросы населения остаются без ответов. Если их всё же дают, то смысл «птичьего языка» чиновников обычные люди понять не могут из-за большого количества профессионализмов в речи.
Слюсарь призвал коллег давать обратную связь ясно и кратко — так, чтобы у жителей не оставалось никаких вопросов.
«Пора поменять подход и быть открытыми в общении со своими жителями», — заключил он.
В Южном научном центре РАН рассказали об уникальном случае. Школьница из Ростовской области во время прогулки сфотографировала стаю птиц. В кадр попал уникальный воробей-альбинос.
Сфотографировать птицу удалось на Павло-Очаковской косе в Азовском районе. Орнитологи уже более 15 лет собирают сведения о таких редких встречах птиц с аномальной окраской оперения. Воробьи-альбиносы — крайне редкое явление в природе. Появление белого оперения у птиц — результат мутации в генах.