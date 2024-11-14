Итоги дня: на Дону чиновников отругали за «птичий язык» и пересадили на автобусы

Также врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил с главами городов и районов обратную связь с жителями в соцсетях. Он заметил, что многие вопросы населения остаются без ответов. Если их всё же дают, то смысл «птичьего языка» чиновников обычные люди понять не могут из-за большого количества профессионализмов в речи.