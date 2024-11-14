Кадры улыбающегося Логвиненко в переполненном автобусе Ростова появились в сети

Posted 14 ноября, 10:46
Published 14 ноября, 10:46
Modified 14 ноября, 10:48
Updated 14 ноября, 10:48
Утром 14 ноября Логвиненко заметили в автобусе №66 в Ростове-на-Дону. Прокатиться на общественном транспорте он решил после рекомендации врио губернатора региона Юрия Слюсаря. Так, глава администрации проехал по одному маршруту и сделал пересадку на другой.
За это время он успел подметить, что автобусы находятся в хорошем состоянии, есть все удобства: валидатор, информационное табло и отопление. Кроме того, Логвиненко пообщался с пассажирами. Они рассказали, что в час пик общественный транспорт часто переполнен, а водители проезжают мимо остановок.
Сами жители Ростова подметили, что глава администрации был очень веселый и счастливый на протяжении всей поездки. Люди засняли сияющую улыбку Логвиненко и предложили ему пересесть на автобус на постоянной основе: «Ну, раз понравилось, добро пожаловать каждый день утром и вечером в городской транспорт».
«Если бы я первый раз прокатился в городском автобусе, мне бы тоже понравилось. Это же так необычно и прикольно, впечатления на всю жизнь», — написал пользователь.
До этого министр транспорта Виталий Кушнарев 40 минут искал проблемы в автобусе в Ростове-на-Дону.