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Posted 14 ноября, 10:46

Published 14 ноября, 10:46

Modified 14 ноября, 10:48

Updated 14 ноября, 10:48

Появились кадры утреннего променада Логвиненко на автобусе в Ростове-на-Дону

Кадры улыбающегося Логвиненко в переполненном автобусе Ростова появились в сети

14 ноября 2024, 10:46
Фото: rostovgazeta.ru. Появились кадры утреннего променада Логвиненко на автобусе в Ростове-на-Дону
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко проинспектировал работу общественного транспорта, прокатившись на одном из автобусов города, фото опубликовал телеграм-канал Don Mash.

Утром 14 ноября Логвиненко заметили в автобусе №66 в Ростове-на-Дону. Прокатиться на общественном транспорте он решил после рекомендации врио губернатора региона Юрия Слюсаря. Так, глава администрации проехал по одному маршруту и сделал пересадку на другой.

За это время он успел подметить, что автобусы находятся в хорошем состоянии, есть все удобства: валидатор, информационное табло и отопление. Кроме того, Логвиненко пообщался с пассажирами. Они рассказали, что в час пик общественный транспорт часто переполнен, а водители проезжают мимо остановок.

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Появились кадры утреннего променада Логвиненко на автобусе в Ростове-на-ДонуПоявились кадры утреннего променада Логвиненко на автобусе в Ростове-на-Дону
Появились кадры утреннего променада Логвиненко на автобусе в Ростове-на-Дону. Фото: тг don_mash

Сами жители Ростова подметили, что глава администрации был очень веселый и счастливый на протяжении всей поездки. Люди засняли сияющую улыбку Логвиненко и предложили ему пересесть на автобус на постоянной основе: «Ну, раз понравилось, добро пожаловать каждый день утром и вечером в городской транспорт».

«Если бы я первый раз прокатился в городском автобусе, мне бы тоже понравилось. Это же так необычно и прикольно, впечатления на всю жизнь», — написал пользователь.

До этого министр транспорта Виталий Кушнарев 40 минут искал проблемы в автобусе в Ростове-на-Дону.

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