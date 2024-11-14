Кадры улыбающегося Логвиненко в переполненном автобусе Ростова появились в сети

За это время он успел подметить, что автобусы находятся в хорошем состоянии, есть все удобства: валидатор, информационное табло и отопление. Кроме того, Логвиненко пообщался с пассажирами. Они рассказали, что в час пик общественный транспорт часто переполнен, а водители проезжают мимо остановок.