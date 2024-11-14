Карантин продлили в детсаду Ростова, где массово заболели малыши

Posted 14 ноября, 17:17
Published 14 ноября, 17:17
Modified 14 ноября, 17:18
Updated 14 ноября, 17:18
Октябрьский районный суд, основываясь на материалах Роспотребнадзора, продлил карантин в детском саду №37 в Ростове до 30 ноября. Ранее сообщалось, что учреждение может возобновить работу 15 ноября.
В детском саду выявили не менее 14 случаев заболевания кишечной инфекцией среди малышей, а также заболевания менингитом.
Проверку по факту ЧП в учреждении начали прокуратура и Следком.
Тем временем управление Роспотребнадзора опровергло массовые заражения вирусом Коксаки в Ростовской области. Очагов групповой заболеваемости новомодным вирусом пока не выявили.