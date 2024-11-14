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Posted 14 ноября, 17:17

Published 14 ноября, 17:17

Modified 14 ноября, 17:18

Updated 14 ноября, 17:18

Работа детского сада №37 в Ростове приостановлена до 30 ноября

Карантин продлили в детсаду Ростова, где массово заболели малыши

14 ноября 2024, 17:17
Фото: 1MI. Работа детского сада №37 в Ростове приостановлена до 30 ноября
Работа детского сада №37 приостановлена до 30 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.

Октябрьский районный суд, основываясь на материалах Роспотребнадзора, продлил карантин в детском саду №37 в Ростове до 30 ноября. Ранее сообщалось, что учреждение может возобновить работу 15 ноября.

В детском саду выявили не менее 14 случаев заболевания кишечной инфекцией среди малышей, а также заболевания менингитом.

Проверку по факту ЧП в учреждении начали прокуратура и Следком.

Прокуратура проверит детский сад в Ростове из-за инфекции у детей
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Тем временем управление Роспотребнадзора опровергло массовые заражения вирусом Коксаки в Ростовской области. Очагов групповой заболеваемости новомодным вирусом пока не выявили.

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