Лучшие digital-проекты России: итоги конкурса «МИКС Россия — 2024»

Posted 14 ноября, 10:33
Published 14 ноября, 10:33
Modified 14 ноября, 10:33
Updated 14 ноября, 10:33
Победители в различных категориях и обладатель Гран-при были названы на торжественной церемонии, которая прошла в рамках вечерней программы Национального рекламного форума.
Жюри из 50 экспертов оценило 331 проект и выбрало наиболее выдающиеся, оригинальные и эффективные. Всего было вручено 15 золотых, 39 серебряных и 41 бронзовая награды. Гран-при конкурса получил проект Divan BOSS от маркетинг-группы Dinamica x D Innovate Group. Об этом пишет портал 56orb.ru.
Людмила Черных, CMO D Innovate Group, отметила, что участие в конкурсе дает возможность посмотреть на свой проект со стороны. Она добавила, что изнутри многие вещи кажутся очевидными, но после оценки приходит понимание, каких данных не хватило судьям. Черных рассказала, что часто после обратной связи проект перерабатывается — он дополняется новой информацией и получает новые акценты. Всё это помогает убедительно представлять продукты клиентам.
Все проекты, участвующие в конкурсе, показывают новые подходы к продвижению брендов и взаимодействию с аудиторией. В них активно применяются искусственный интеллект, инструменты геймификации и инновационные медиаканалы.
Борис Омельницкий, президент АРИР и жюри конкурса «МИКС Россия», отметил по итогам конкурса рост интереса участников рынка к возможностям оценить свою работу. В этом году на конкурс была заявлена 331 работа, что на 70 больше, чем в 2023 году. Он добавил, что выросло также число экспертов в жюри и количество конкурсных категорий. Сам конкурс стал инструментом для развития рынка.
Данный конкурс под эгидой АРИР проводится с 2015 года. Он направлен на поддержку лучших digital-практик в стране и повышение конкурентоспособности отечественных брендов на рынке цифровых коммуникаций. Победители в этом году задали высокую планку и показали, что digital-коммуникации являются важным фактором успеха, который открывает новые перспективы для креативного и технологического роста.