Лучшие digital-проекты России: итоги конкурса «МИКС Россия — 2024»

Борис Омельницкий, президент АРИР и жюри конкурса «МИКС Россия», отметил по итогам конкурса рост интереса участников рынка к возможностям оценить свою работу. В этом году на конкурс была заявлена 331 работа, что на 70 больше, чем в 2023 году. Он добавил, что выросло также число экспертов в жюри и количество конкурсных категорий. Сам конкурс стал инструментом для развития рынка.