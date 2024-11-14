rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 08:45

Published 14 ноября, 08:45

Modified 14 ноября, 08:47

Updated 14 ноября, 08:47

Массовое ДТП парализовало движение на Нагибина в Ростове

Массовое ДТП парализовало движение на Нагибина в Ростове

14 ноября 2024, 08:45
Фото: видео тг канал don_mash. 1MI. Массовое ДТП парализовало движение на Нагибина в Ростове
Сразу три легковых автомобиля попали в ДТП на проспекте Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону. В сторону центра образовалась пробка, видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал Don Mash.

Авария произошла около 09.00 мск рядом с площадью Ларина в Ростове-на-Дону. Иномарки ехали по проспекту Михаила Нагибина и в один момент начали врезаться друг в друга. Всего пострадало три автомобиля. На кадрах видно, что водители ходят вокруг транспортных средств и оценивают полученный ущерб. При этом явных повреждений не заметно.

Несмотря на то что автовладельцы относительно легко отделались, дорогу парализовала пробка. Дорожный затор тянется по проспекту Михаила Нагибина от здания №43 до дома №31Б, а также по улице Ларина от здания №24/1 до одноименной площади. Общая длина пробки не превышает один километр.

дорогу парализовала пробка.дорогу парализовала пробка.
дорогу парализовала пробка.. Фото: Яндекс. Карты
Автомобиль со знаком «инвалид» протаранил магазин в центре Ростова-на-Дону
Узнать подробнее
Видео: тг канал don_mash. 1MI. Массовое ДТП парализовало движение на Нагибина в Ростове

Ростовчане оказались недовольны тем, что из-за опасной манеры вождения других должны страдать все: «Надо не гнать, а пропускать. Движение плотное, а они лезут. Вот и столкнулись».

Добавим, что пробку можно объехать по дворам или по улице Нариманова.

Ранее в ДТП с четырьмя большегрузами на трассе М-4 «Дон» под Ростовом погиб водитель бензовоза.

Читайте также:
В Ростове автобус протаранил несколько легковушек и грузовик на МалиновскогоЗападное шоссе под Ростовом сковали многокилометровые пробкиРостов встал в пробках из-за рассыпанного щебня, а из администрации бегут чиновники
#Регина Симакова#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Пробка#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобили#Столкновение#Затор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика