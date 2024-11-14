Массовое ДТП парализовало движение на Нагибина в Ростове

Posted 14 ноября, 08:45
Published 14 ноября, 08:45
Modified 14 ноября, 08:47
Updated 14 ноября, 08:47
Авария произошла около 09.00 мск рядом с площадью Ларина в Ростове-на-Дону. Иномарки ехали по проспекту Михаила Нагибина и в один момент начали врезаться друг в друга. Всего пострадало три автомобиля. На кадрах видно, что водители ходят вокруг транспортных средств и оценивают полученный ущерб. При этом явных повреждений не заметно.
Несмотря на то что автовладельцы относительно легко отделались, дорогу парализовала пробка. Дорожный затор тянется по проспекту Михаила Нагибина от здания №43 до дома №31Б, а также по улице Ларина от здания №24/1 до одноименной площади. Общая длина пробки не превышает один километр.
Ростовчане оказались недовольны тем, что из-за опасной манеры вождения других должны страдать все: «Надо не гнать, а пропускать. Движение плотное, а они лезут. Вот и столкнулись».
Добавим, что пробку можно объехать по дворам или по улице Нариманова.
Ранее в ДТП с четырьмя большегрузами на трассе М-4 «Дон» под Ростовом погиб водитель бензовоза.