Массовое ДТП парализовало движение на Нагибина в Ростове

Авария произошла около 09.00 мск рядом с площадью Ларина в Ростове-на-Дону. Иномарки ехали по проспекту Михаила Нагибина и в один момент начали врезаться друг в друга. Всего пострадало три автомобиля. На кадрах видно, что водители ходят вокруг транспортных средств и оценивают полученный ущерб. При этом явных повреждений не заметно.