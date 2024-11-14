Министр транспорта Виталий Кушнарев 40 минут искал проблемы в автобусе в Ростове

Posted 14 ноября, 07:23
Published 14 ноября, 07:23
Modified 14 ноября, 07:25
Updated 14 ноября, 07:25
Утром 12 ноября Кушнарев проехался на автобусе №33 от рынка «Квадро» до остановки «РИНХ». Он обосновал свой выбор тем, что этот маршрут является одним из самых востребованных среди ростовчан. Министр отметил, что дорога заняла у него 40 минут, в салоне работал валидатор, а сам автобус был чистым.
Несмотря на комфортную поездку, Кушнарев назвал ряд минусов, которые успел заметить. Во-первых, гонки на дорогах между водителями автобусов, а во-вторых, плохое состояние остановочных пунктов. Замгубернатора отметил, что часть из них нуждается в ремонте и даже замене.
Добавим, что Кушнарев в ближайшее время планирует провести беседу с руководителем автотранспортных предприятий для решения проблем.
Напомним, что до этого в общественном транспорте заметили врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и главу администрации Ростова Алексея Логвиненко. Врио решил проверить состояние автобусов города и предложил мэру и министру транспорта присоединиться к нему.