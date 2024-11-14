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Posted 14 ноября, 07:23

Published 14 ноября, 07:23

Modified 14 ноября, 07:25

Updated 14 ноября, 07:25

В утренний час пик в автобусе заметили министра транспорта Кушнарева в Ростове

Министр транспорта Виталий Кушнарев 40 минут искал проблемы в автобусе в Ростове

14 ноября 2024, 07:23
Фото: donland.ru. В утренний час пик в автобусе заметили министра транспорта Кушнарева в Ростове

Министр транспорта Ростовской области 40 минут катался на автобусе по городу

Замгубернатора Ростовской области — министр транспорта Виталий Кушнарев прокатился на автобусе №33 в Ростове-на-Дону. О своей поездке министр написал в личном телеграм-канале.

Утром 12 ноября Кушнарев проехался на автобусе №33 от рынка «Квадро» до остановки «РИНХ». Он обосновал свой выбор тем, что этот маршрут является одним из самых востребованных среди ростовчан. Министр отметил, что дорога заняла у него 40 минут, в салоне работал валидатор, а сам автобус был чистым.

Несмотря на комфортную поездку, Кушнарев назвал ряд минусов, которые успел заметить. Во-первых, гонки на дорогах между водителями автобусов, а во-вторых, плохое состояние остановочных пунктов. Замгубернатора отметил, что часть из них нуждается в ремонте и даже замене.

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Фото: ТГ-канал «Северный Ростов-на-Дону»

Добавим, что Кушнарев в ближайшее время планирует провести беседу с руководителем автотранспортных предприятий для решения проблем.

Напомним, что до этого в общественном транспорте заметили врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и главу администрации Ростова Алексея Логвиненко. Врио решил проверить состояние автобусов города и предложил мэру и министру транспорта присоединиться к нему.

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