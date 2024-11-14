Министр транспорта Виталий Кушнарев 40 минут искал проблемы в автобусе в Ростове

Утром 12 ноября Кушнарев проехался на автобусе №33 от рынка «Квадро» до остановки «РИНХ». Он обосновал свой выбор тем, что этот маршрут является одним из самых востребованных среди ростовчан. Министр отметил, что дорога заняла у него 40 минут, в салоне работал валидатор, а сам автобус был чистым.