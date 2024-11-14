Мороз до -4 градусов и опасный гололед прогнозируют в Ростовской области

Posted 14 ноября, 09:01
Published 14 ноября, 09:01
Modified 14 ноября, 09:03
Updated 14 ноября, 09:03
После мокрого снега и дождя в западной части региона (Матвеево-Курганский, Неклиновский и соседние районы) прогнозируют мороз до -3 градусов ночью. Растаявшие осадки превратятся в настоящий каток. На деревьях возможно налипание мокрого снега, на проводах — обледенение, которой порой проводит к авариям на электросети.
На следующий день обещают похожую погоду, только ночью станет еще чуть прохладнее — до -4 градусов. Днем при этом снова потеплеет до плюсовой температуры. Столбик термометра покажет от +2 до +7 градусов. На юге (Сальский, Песчанокопский районы) — даже до +9.
Небольшие заморозки и осадки синоптики прогнозируют и на 14 ноября.