Мороз до -4 градусов и опасный гололед прогнозируют в Ростовской области

На следующий день обещают похожую погоду, только ночью станет еще чуть прохладнее — до -4 градусов. Днем при этом снова потеплеет до плюсовой температуры. Столбик термометра покажет от +2 до +7 градусов. На юге (Сальский, Песчанокопский районы) — даже до +9.