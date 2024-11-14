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Posted 14 ноября, 09:01

Published 14 ноября, 09:01

Modified 14 ноября, 09:03

Updated 14 ноября, 09:03

Дороги в Ростовской области покроются коркой льда

Мороз до -4 градусов и опасный гололед прогнозируют в Ростовской области

14 ноября 2024, 09:01
Фото: 1MI. Дороги в Ростовской области покроются коркой льда
В Ростовской области обещают гололед в ближайшие дни. О погоде на 15 ноября сообщили специалисты Северо-Кавказского УГМС.

После мокрого снега и дождя в западной части региона (Матвеево-Курганский, Неклиновский и соседние районы) прогнозируют мороз до -3 градусов ночью. Растаявшие осадки превратятся в настоящий каток. На деревьях возможно налипание мокрого снега, на проводах — обледенение, которой порой проводит к авариям на электросети.

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На следующий день обещают похожую погоду, только ночью станет еще чуть прохладнее — до -4 градусов. Днем при этом снова потеплеет до плюсовой температуры. Столбик термометра покажет от +2 до +7 градусов. На юге (Сальский, Песчанокопский районы) — даже до +9.

Небольшие заморозки и осадки синоптики прогнозируют и на 14 ноября.

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