Мужчину в Ростовской области оштрафовали из-за бегающих по ночам котов

Posted 14 ноября, 16:18
Published 14 ноября, 16:18
Modified 14 ноября, 16:19
Updated 14 ноября, 16:19
Новошахтинское издание «КВУ» пояснило, что мужчина живёт в многоквартирном доме с двумя котами. Ночью животные устроили настоящий забег по квартире. Хозяин разозлился на них и выгнал питомцев, громко хлопнув дверью. Шум от котов и закрывшейся двери услышали соседи мужчины и пожаловались на него.
Администрация составила проток в отношении нарушителя тишины и оштрафовала его на две тысячи рублей.
«За топот котов, а также своё несдержанное поведение мужчина был оштрафован», — заключили власти.