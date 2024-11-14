Мужчину в Ростовской области оштрафовали из-за бегающих по ночам котов

Новошахтинское издание «КВУ» пояснило, что мужчина живёт в многоквартирном доме с двумя котами. Ночью животные устроили настоящий забег по квартире. Хозяин разозлился на них и выгнал питомцев, громко хлопнув дверью. Шум от котов и закрывшейся двери услышали соседи мужчины и пожаловались на него.