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Posted 14 ноября, 16:18

Published 14 ноября, 16:18

Modified 14 ноября, 16:19

Updated 14 ноября, 16:19

Мужчину в Ростовской области штрафовали из-за бегающих по ночам котов

Мужчину в Ростовской области оштрафовали из-за бегающих по ночам котов

14 ноября 2024, 16:18
Фото: 1MI. Мужчину в Ростовской области штрафовали из-за бегающих по ночам котов
В Новошахтинске административный протокол составили в отношении жителя, нервировавшего соседей шумными котами, сообщили власти города.

Новошахтинское издание «КВУ» пояснило, что мужчина живёт в многоквартирном доме с двумя котами. Ночью животные устроили настоящий забег по квартире. Хозяин разозлился на них и выгнал питомцев, громко хлопнув дверью. Шум от котов и закрывшейся двери услышали соседи мужчины и пожаловались на него.

Администрация составила проток в отношении нарушителя тишины и оштрафовала его на две тысячи рублей.

«За топот котов, а также своё несдержанное поведение мужчина был оштрафован», — заключили власти.
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Ранее в Ростовской области кот вынес умирающего бельчонка к людям, чтобы спасти.

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