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Posted 14 ноября, 17:48

Published 14 ноября, 17:48

Modified 14 ноября, 17:50

Updated 14 ноября, 17:50

Житель Таганрога заявляет, что может стать «своим человеком» в городе для всех желающих

Надёжный человек из Таганрога сдаёт себя в аренду на сайте объявлений

14 ноября 2024, 17:48
Фото: Изображение Midjourney. Житель Таганрога заявляет, что может стать «своим человеком» в городе для всех желающих
Житель Таганрога заявляет, что может стать «своим человеком» в городе для всех желающих, о своих услугах он рассказал на портале бесплатных объявлений.

Молодой человек пояснил, что все годы прожил в Таганроге и отлично знает город. В силу своей работы он каждый день объезжает весь Таганрог. Поэтому готов стать «своим человеком» там для практически всех желающих.

Парень рассказывает, что может отправить, собрать чужой груз или посылку любой транспортной компанией, быть чьим-то представителем в Таганроге, купить там необходимые изделия, сделать фото или видео и даже объективно оценить автомобиль, квартиру или дом.

Стартовая цена услуг молодого человека — 1 300 рублей. Он заверяет, что не имеет вредных привычек и всегда выглядит опрятно.

«Законы РФ нe нарушаю, просьба с неадекватными предложениями нe обращаться! Готов как к разовому, так и к постоянному сотрудничеству. На меня можно положиться,» — обращает внимание молодой человек.
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Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону продают рыжую кошку за один миллион рублей.

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