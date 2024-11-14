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Posted 14 ноября, 13:16

Published 14 ноября, 13:16

Modified 14 ноября, 13:18

Updated 14 ноября, 13:18

Врио губернатора Слюсарь определился с открытием нового Telegram-канала

Назначенного в ноябре врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря атаковали мошенники

14 ноября 2024, 13:16
Фото: Unsplash. Врио губернатора Слюсарь определился с открытием нового Telegram-канала

Мошенники создали «запасной» канал врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря

Юрий Слюсарь не будет заводить запасной Telegram-канал, об этом врио губернатора Ростовской области сообщил в соцсетях.

Чиновник заявил, что в комментариях стали приглашать подписаться на его якобы второй Telegram-канал. Юрий Слюсарь поспешил опровергнуть наличие другого канала. Он заверил, что не будет заводить запасных соцсетей. Сообщения об этом распространяют мошенники.

«Это обман. Канал будет только один, этот. Никаких запасных или прочего», — написал он.

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Существующий Telegram-канал Слюсарю передал уже бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев. Всего за несколько дней на врио главы региона подписались почти 30 тысяч человек.

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