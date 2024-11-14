Назначенного в ноябре врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря атаковали мошенники

Чиновник заявил, что в комментариях стали приглашать подписаться на его якобы второй Telegram-канал. Юрий Слюсарь поспешил опровергнуть наличие другого канала. Он заверил, что не будет заводить запасных соцсетей. Сообщения об этом распространяют мошенники.