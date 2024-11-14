Не могла есть: ростовские ветеринары спасли пожилую золотую рыбку с опухолью во рту

Posted 14 ноября, 05:32
Published 14 ноября, 05:32
Modified 14 ноября, 05:35
Updated 14 ноября, 05:35
Необычного пациента принесли на прием спустя несколько месяцев после появления опухоли. К этому моменту она достигла таких огромных размеров, что рыбка не смогла есть даже через тонкую трубочку. Опухоль попросту перекрывала рот.
Ветеринары отметили, что хирургия рыб — редкое явление даже по мировым меркам. В России пока провели несколько подобных операций, а для Ростова этот случай стал первым.
Хирургическое вмешательство проводили в импровизированном бассейне. Там специалисты иссекли опухоль с помощью специальных приборов. Затем рыбке проверили сердце, брюшную полость и выписали домой.
Вскоре к питомцу вернулся аппетит: он стал самостоятельно есть. Единственное, что осталось напоминанием об операции, — отсутствие небольшой части верхней челюсти.
Ранее ветеринары провели операцию по удалению третьей лапы страусенку.