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Posted 14 ноября, 05:32

Published 14 ноября, 05:32

Modified 14 ноября, 05:35

Updated 14 ноября, 05:35

Ростовские ветеринары спасли пожилую золотую рыбку с опухолью во рту

Не могла есть: ростовские ветеринары спасли пожилую золотую рыбку с опухолью во рту

14 ноября 2024, 05:32
Фото: Ветклиника доктора Кротова. https://vk.com/vet_dr_krotov
. Ростовские ветеринары спасли пожилую золотую рыбку с опухолью во рту

Ростовские ветеринары спасли пожилую золотую рыбку с опухолью во рту

В Ростове впервые провели операцию по удалению опухоли во рту 16-летней золотой рыбке. Несмотря на пожилой возраст пациента и отсутствие подобного опыта, специалисты справились с задачей.

Необычного пациента принесли на прием спустя несколько месяцев после появления опухоли. К этому моменту она достигла таких огромных размеров, что рыбка не смогла есть даже через тонкую трубочку. Опухоль попросту перекрывала рот.

Ветеринары отметили, что хирургия рыб — редкое явление даже по мировым меркам. В России пока провели несколько подобных операций, а для Ростова этот случай стал первым.

Ростовские ветеринары спасли пожилую золотую рыбку с опухолью во ртуРостовские ветеринары спасли пожилую золотую рыбку с опухолью во рту
Ростовские ветеринары спасли пожилую золотую рыбку с опухолью во рту.
Фото: Ветклиника доктора Кротова. https://vk.com/vet_dr_krotov
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Хирургическое вмешательство проводили в импровизированном бассейне. Там специалисты иссекли опухоль с помощью специальных приборов. Затем рыбке проверили сердце, брюшную полость и выписали домой.

Вскоре к питомцу вернулся аппетит: он стал самостоятельно есть. Единственное, что осталось напоминанием об операции, — отсутствие небольшой части верхней челюсти.

Ранее ветеринары провели операцию по удалению третьей лапы страусенку.

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