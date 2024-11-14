ООО «БАС» назвал сферы, где дроны могут занять ключевую позицию

Posted 14 ноября, 09:19
Published 14 ноября, 09:19
Modified 14 ноября, 12:20
Updated 14 ноября, 12:20
Эксперты ООО «БАС» с этой позицией не согласны.
Экономическую эффективность применения дронов можно определить, анализируя результаты проведенных испытаний. Например, в 2023 году Центр медицины катастроф Министерства здравоохранения России совместно с Минвостокразвития РФ протестировал промышленный дрон для доставки медикаментов по маршруту Чапланово — Невельск на Сахалине. Дрон преодолел воздушное расстояние в 45 километров в экстремальных погодных условиях. При таком сильном снегопаде, видимости до 100 м и порывистом ветре автодороги обычно перекрывают, что имеет критическое значение для спасения жизней людей.
Нефтяные компании активно используют дроны для мониторинга инфраструктуры и быстрой перевозки грузов массой от 50 до 100 килограммов. Специалисты подчеркнули, что высокая стоимость пилотируемых вертолетов становится нередкой причиной простоя буровой установки, который может обойтись в десятки миллионов рублей в день.
По оценкам экспертов, доставка грузов логистическими дронами обходится в три-четыре раза дешевле, чем с помощью вертолета Ми-8. Например, при перевозке между Тазовским и Мессояхой в ЯНАО стоимость одного летного часа Ми-8 составляет 450 тысяч рублей, тогда как использование беспилотника ВТ 440 обойдется всего в 124 тысячи рублей.
В октябре этого года провели тестовые полеты БАС «предпоследней мили» для доставки грузов в Нижегородской и Самарской областях. Компания «БАС» стала первой в России, подтвердившей возможность использования дронов для выполнения работы по аэрологистике в городских условиях. В будущем такой транспортный метод может значительно разгрузить дорожную инфраструктуру и улучшить экологическую обстановку, а при должном развитии — сократить численность обслуживающего персонала.
Таким образом, дроны становятся незаменимыми в различных отраслях экономики, что еще раз подтверждает актуальный тезис ООО «БАС» о необходимости проведения работы с заказчиками и использовании маркетплейсов услуг беспилотников.