ООО «БАС» назвал сферы, где дроны могут занять ключевую позицию

Экономическую эффективность применения дронов можно определить, анализируя результаты проведенных испытаний. Например, в 2023 году Центр медицины катастроф Министерства здравоохранения России совместно с Минвостокразвития РФ протестировал промышленный дрон для доставки медикаментов по маршруту Чапланово — Невельск на Сахалине. Дрон преодолел воздушное расстояние в 45 километров в экстремальных погодных условиях. При таком сильном снегопаде, видимости до 100 м и порывистом ветре автодороги обычно перекрывают, что имеет критическое значение для спасения жизней людей.