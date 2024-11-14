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Posted 14 ноября, 18:46

Published 14 ноября, 18:46

Modified 14 ноября, 18:48

Updated 14 ноября, 18:48

По факту гибели рабочего на стройке в Ростове возбудили уголовное дело

По факту гибели рабочего на стройке ЖК в Ростове возбудили уголовное дело

14 ноября 2024, 18:46
Фото: Ростовский Следком. По факту гибели рабочего на стройке в Ростове возбудили уголовное дело
После гибели рабочего на стройке нового ЖК в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как сообщает СУ СКР по региону, следователи намерены выяснить все обстоятельства ЧП.

Трагедия случилась днем 14 ноября на Западном. На проспекте Маршала Жукова, 18/1 строили новый жилой комплекс. Во время работ под экскаватором просел грунт. Тяжелая спецтехника рухнула в котлован. В этот момент рядом стоял рабочий. Все произошло так быстро, что он не успел отбежать в сторону. Мужчина упал в огромную яму, оказавшись придавленным экскаватором.

Мужчина разбился насмерть, выпав с балкона многоэтажки в центре Ростова
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На место вызвали экстренные службы. Спасатели достали из котлована мужчину, но он был уже мертв. Фельдшеру оставалось лишь зафиксировать смерть рабочего.

Водитель, который был в момент падения в кабине экскаватора, отделался испугом и синяками. Для него ЧП обошлось без тяжелых травм.

Ранее в Ростовской области начали расследовать уголовное дело по факту массовой гибели рабочих во время пожара в Зерноградском районе. В ночь на 12 ноября шесть человек скончались из-за одной непотушенной сигареты. Еще двое попали в больницу.

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