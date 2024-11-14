По факту гибели рабочего на стройке ЖК в Ростове возбудили уголовное дело

Трагедия случилась днем 14 ноября на Западном. На проспекте Маршала Жукова, 18/1 строили новый жилой комплекс. Во время работ под экскаватором просел грунт. Тяжелая спецтехника рухнула в котлован. В этот момент рядом стоял рабочий. Все произошло так быстро, что он не успел отбежать в сторону. Мужчина упал в огромную яму, оказавшись придавленным экскаватором.