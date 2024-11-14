По факту гибели рабочего на стройке ЖК в Ростове возбудили уголовное дело

Posted 14 ноября, 18:46
Published 14 ноября, 18:46
Modified 14 ноября, 18:48
Updated 14 ноября, 18:48
Трагедия случилась днем 14 ноября на Западном. На проспекте Маршала Жукова, 18/1 строили новый жилой комплекс. Во время работ под экскаватором просел грунт. Тяжелая спецтехника рухнула в котлован. В этот момент рядом стоял рабочий. Все произошло так быстро, что он не успел отбежать в сторону. Мужчина упал в огромную яму, оказавшись придавленным экскаватором.
На место вызвали экстренные службы. Спасатели достали из котлована мужчину, но он был уже мертв. Фельдшеру оставалось лишь зафиксировать смерть рабочего.
Водитель, который был в момент падения в кабине экскаватора, отделался испугом и синяками. Для него ЧП обошлось без тяжелых травм.
Ранее в Ростовской области начали расследовать уголовное дело по факту массовой гибели рабочих во время пожара в Зерноградском районе. В ночь на 12 ноября шесть человек скончались из-за одной непотушенной сигареты. Еще двое попали в больницу.