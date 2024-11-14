Рабочий умер на стройплощадке нового ЖК в Ростове-на-Дону

Posted 14 ноября, 15:51
Published 14 ноября, 15:51
Modified 14 ноября, 15:51
Updated 14 ноября, 15:51
Погибший трудился на стройке на проспекте Маршала Жукова, 18/1 на Западном. Во время работ 14 ноября просел грунт под экскаватором. Техника рухнула в котлован. Находившийся рядом рабочий не успел отбежать и погиб на месте до приезда экстренных служб. Спасатели достали тело мужчины из котлована.
Водитель экскаватора не пострадал.
Ранее рабочий погиб, упав с крыши детской школы искусств в Шахтах Ростовской области. Мужчине пришлось работать на огромной высоте в сильный дождь со шквалистым ветром. Он споткнулся, не удержал равновесие и полетел вниз.