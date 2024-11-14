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Posted 14 ноября, 15:51

Published 14 ноября, 15:51

Modified 14 ноября, 15:51

Updated 14 ноября, 15:51

В Советском районе Ростова на стройплощадке погиб рабочий

Рабочий умер на стройплощадке нового ЖК в Ростове-на-Дону

14 ноября 2024, 15:51
Фото: для иллюстрации. 1MI. В Советском районе Ростова на стройплощадке погиб рабочий
В Советском районе Ростова-на-Дону на стройплощадке погиб рабочий, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС города.

Погибший трудился на стройке на проспекте Маршала Жукова, 18/1 на Западном. Во время работ 14 ноября просел грунт под экскаватором. Техника рухнула в котлован. Находившийся рядом рабочий не успел отбежать и погиб на месте до приезда экстренных служб. Спасатели достали тело мужчины из котлована.

Водитель экскаватора не пострадал.

Кадры с места происшествияКадры с места происшествия
Кадры с места происшествия. Фото: Управление по делам ГО и ЧС Ростова

Ранее рабочий погиб, упав с крыши детской школы искусств в Шахтах Ростовской области. Мужчине пришлось работать на огромной высоте в сильный дождь со шквалистым ветром. Он споткнулся, не удержал равновесие и полетел вниз.

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