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Posted 14 ноября, 16:50

Published 14 ноября, 16:50

Modified 14 ноября, 16:50

Updated 14 ноября, 16:50

В Ростовской области речная навигация завершится в конце ноября

Речные судна «Валдай» перестанут курсировать в Ростовской области

14 ноября 2024, 16:50
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростовской области речная навигация завершится в конце ноября
В Ростовской области речная навигация завершится в конце ноября, пишет «Молот» со ссылкой на пресс-службу судоходной компании «Дон».

Окончательное решение о завершении речной навигации будет принято портовыми администрациями. Ориентировочно это произойдёт 27 ноября.

На зимний период речные суда на подводных крыльях «Валдай» поднимут на береговое хранение.

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С начала навигационного сезона «Валдаи» перевезли по Дону свыше 17 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что скоростные суда «Валдай» запустят из Ростова-на-Дону в Мариуполь. Пока эксперты решают организационные и юридические вопросы для реализации проекта.

Также стало известно, что в ближайшее время в Ростов-на-Дону завезут первое судно на подводных крыльях «Метеор 120Р». Оно имеет большую вместительность, чем «Валдаи».

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