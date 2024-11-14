Речные судна «Валдай» перестанут курсировать в Ростовской области

Posted 14 ноября, 16:50
Published 14 ноября, 16:50
Modified 14 ноября, 16:50
Updated 14 ноября, 16:50
Окончательное решение о завершении речной навигации будет принято портовыми администрациями. Ориентировочно это произойдёт 27 ноября.
На зимний период речные суда на подводных крыльях «Валдай» поднимут на береговое хранение.
С начала навигационного сезона «Валдаи» перевезли по Дону свыше 17 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что скоростные суда «Валдай» запустят из Ростова-на-Дону в Мариуполь. Пока эксперты решают организационные и юридические вопросы для реализации проекта.
Также стало известно, что в ближайшее время в Ростов-на-Дону завезут первое судно на подводных крыльях «Метеор 120Р». Оно имеет большую вместительность, чем «Валдаи».