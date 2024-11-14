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Posted 14 ноября, 10:43

Published 14 ноября, 10:43

Modified 14 ноября, 12:18

Updated 14 ноября, 12:18

Ростовский завод восстановил редчайший электровоз для поезда Деда Мороза

Ростовский завод восстановил редчайший электровоз для поезда Деда Мороза

14 ноября 2024, 10:43
Фото: donland.ru. Ростовский завод восстановил редчайший электровоз для поезда Деда Мороза
РЭРЗ отремонтировал уникальный электровоз ВЛ82М-069. Он украсит состав поезда Деда Мороза, сообщает правительство Ростовской области со ссылкой на министра промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.

Электровоз ВЛ82М-069 — единственный сохранившийся экземпляр локомотивов этой серии (всего их было 91). Он был изготовлен в Новочеркасском электровозостроительном заводе еще в 1977 году.

На ремонт в Ростовский электровозостроительный завод электровоз попал в декабре 2023 года. Для начала специалисты основательно подготовились к проведению ремонтных работ: разработали техдокументацию, изготовили необходимую оснастку и приспособления. А затем приступили к самой реставрации: привели в порядок кузов, тележки, тяговые электродвигатели м трансформаторы, восстановили вспомогательные машины и электрические аппараты.

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Ростовский завод восстановил редчайший электровоз для поезда Деда МорозаРостовский завод восстановил редчайший электровоз для поезда Деда Мороза
Ростовский завод восстановил редчайший электровоз для поезда Деда Мороза. Фото: donland.ru

Теперь раритетный локомотив соответствует всем современным требованиям пассажирских поездов.

Ранее стало известно, что поезд Деда Мороза не приедет в Ростов-на-Дону.

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