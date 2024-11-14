Ростовский завод восстановил редчайший электровоз для поезда Деда Мороза

На ремонт в Ростовский электровозостроительный завод электровоз попал в декабре 2023 года. Для начала специалисты основательно подготовились к проведению ремонтных работ: разработали техдокументацию, изготовили необходимую оснастку и приспособления. А затем приступили к самой реставрации: привели в порядок кузов, тележки, тяговые электродвигатели м трансформаторы, восстановили вспомогательные машины и электрические аппараты.