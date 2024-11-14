СК начал проверку из-за давления на присяжных в деле убийства младенца в Ростове

Дело рассматривали с присяжными заседателями в Ростовском областном суде. Адвокаты Якова Майбороды после оглашения приговора подали апелляцию. Они заявили, что на присяжных оказывалось давление. Со слов защитников, сотрудница суда заставила некоторых присяжных признать Якова виновным. Сами присяжные придерживались другого мнения. На следующий день они связались с адвокатами и рассказали о давлении.