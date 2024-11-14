rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 14:04

Published 14 ноября, 14:04

Modified 14 ноября, 14:06

Updated 14 ноября, 14:06

Следком проверяет информацию о возможном давлении на присяжных в деле об убийстве родителями восьмимесячной девочки в Ростове

СК начал проверку из-за давления на присяжных в деле убийства младенца в Ростове

14 ноября 2024, 14:04
Фото: rostovgazeta.ru. Следком проверяет информацию о возможном давлении на присяжных в деле об убийстве родителями восьмимесячной девочки в Ростове
Сюжет
Убийство восьмимесячной девочки в Ростове
Следком проверяет информацию о возможном давлении на присяжных в деле об убийстве родителями восьмимесячной девочки в Ростове, сообщил корреспонденту RostovGazeta адвокат Артём Хачатурян.

Обвиняемыми по делу стали родители девочки-младенца Яков и Анастасия Майборода. Якову назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Анастасия получила 13 лет заключения в колонии общего режима.

Дело рассматривали с присяжными заседателями в Ростовском областном суде. Адвокаты Якова Майбороды после оглашения приговора подали апелляцию. Они заявили, что на присяжных оказывалось давление. Со слов защитников, сотрудница суда заставила некоторых присяжных признать Якова виновным. Сами присяжные придерживались другого мнения. На следующий день они связались с адвокатами и рассказали о давлении.

Защитники обратились не только в апелляцию, но и региональный СК. Последний уже начал проверку.

«На присяжных давление оказывалось. Это незаконно. Мы подали заявление. Проверка по нему Следственным комитетом проводится», — заявил корреспонденту RostovGazeta адвокат Артём Хачатурян.
Обвинённый в убийстве восьмимесячной дочери ростовчанин подал апелляцию
Узнать подробнее

Вторая фигурантка дела Анастасия Майборода не стала подавать апелляционную жалобу. Причины такого решения адвокат девушки в беседе с RostovGazeta раскрывать не стала. Но в своём последнем слове Анастасия выразила желание отправиться на фронт. Источники издания объясняли: чтобы уйти на СВО, обвиняемой нужно получить соответствующее разрешение от военных структур до вступления приговора в силу.

Подробнее об этом деле, его расследовании и судебных разбирательствах читайте в специальном сюжете RostovGazeta.

Читайте также:
Адвокат заявил о давлении на присяжных в деле об убийстве младенца в РостовеОбвиняемый в убийстве дочки-младенца ростовчанин не принял вердикт присяжныхНа суде показали кадры из квартиры в Ростове, где убили восьмимесячную девочкуОбвиняемая в расправе на дочкой-младенцем ростовчанка попросилась на фронт
#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#18+#Убийство восьмимесячной девочки в Ростове#Ростовский областной суд#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика