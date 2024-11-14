СК начал проверку из-за давления на присяжных в деле убийства младенца в Ростове

Posted 14 ноября, 14:04
Published 14 ноября, 14:04
Modified 14 ноября, 14:06
Updated 14 ноября, 14:06
Обвиняемыми по делу стали родители девочки-младенца Яков и Анастасия Майборода. Якову назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Анастасия получила 13 лет заключения в колонии общего режима.
Дело рассматривали с присяжными заседателями в Ростовском областном суде. Адвокаты Якова Майбороды после оглашения приговора подали апелляцию. Они заявили, что на присяжных оказывалось давление. Со слов защитников, сотрудница суда заставила некоторых присяжных признать Якова виновным. Сами присяжные придерживались другого мнения. На следующий день они связались с адвокатами и рассказали о давлении.
Защитники обратились не только в апелляцию, но и региональный СК. Последний уже начал проверку.
«На присяжных давление оказывалось. Это незаконно. Мы подали заявление. Проверка по нему Следственным комитетом проводится», — заявил корреспонденту RostovGazeta адвокат Артём Хачатурян.
Вторая фигурантка дела Анастасия Майборода не стала подавать апелляционную жалобу. Причины такого решения адвокат девушки в беседе с RostovGazeta раскрывать не стала. Но в своём последнем слове Анастасия выразила желание отправиться на фронт. Источники издания объясняли: чтобы уйти на СВО, обвиняемой нужно получить соответствующее разрешение от военных структур до вступления приговора в силу.
Подробнее об этом деле, его расследовании и судебных разбирательствах читайте в специальном сюжете RostovGazeta.