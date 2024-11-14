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Posted 14 ноября, 12:13

Published 14 ноября, 12:13

Modified 14 ноября, 17:24

Updated 14 ноября, 17:24

Следователи назвали число заразившихся малышей в детсаду Ростова

Следователи назвали число заразившихся малышей в детсаду Ростова

14 ноября 2024, 12:13
Фото: rostovgazeta.ru. Следователи назвали число заразившихся малышей в детсаду Ростова

В детском саду Ростова заразились 14 детей

Не менее 14 случаев заболевания кишечной инфекцией выявили в детском саду Ростова-на-Дону, сообщили в Следственном комитете.

Бастрыкин вмешался в дело о массовом заражении воспитанников детского сада №37 в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Глава СК РФ ждёт доклад о результатах проверки в учреждении.

По данным следователей, в ноябре в детсаду выявили как минимум 14 случаев заражения детей кишечной инфекцией, а также заболевания менингитом.

«Родители опасаются распространения опасных заболеваний», — отметили в органах.

По факту случившегося следователи начали проверку.

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Сейчас детсад закрыт на карантин. Свою проверку также начала прокуратура.

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