Следователи назвали число заразившихся малышей в детсаду Ростова

Posted 14 ноября, 12:13
Published 14 ноября, 12:13
Modified 14 ноября, 17:24
Updated 14 ноября, 17:24
Бастрыкин вмешался в дело о массовом заражении воспитанников детского сада №37 в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Глава СК РФ ждёт доклад о результатах проверки в учреждении.
По данным следователей, в ноябре в детсаду выявили как минимум 14 случаев заражения детей кишечной инфекцией, а также заболевания менингитом.
«Родители опасаются распространения опасных заболеваний», — отметили в органах.
По факту случившегося следователи начали проверку.