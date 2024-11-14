Средний возраст подержанных авто в РФ вырос до девяти лет

Posted 14 ноября, 16:12
Published 14 ноября, 16:12
Modified 14 ноября, 16:12
Updated 14 ноября, 16:12
Согласно информации от автодилера «Рольф», в эту категорию входят такие модели, как Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry и Volkswagen Polo.
Таким образом, согласно данным за 2023 год, средний возраст подержанных авто увеличился на один год, а пробег вырос на 14 тысяч километров. Также увеличилось среднее время продажи автомобилей с 39 до 45 дней. Об этом пишет iz.ru.
На протяжении последних пяти лет Hyundai Solaris и Kia Rio неизменно входят в список самых популярных подержанных автомобилей в России. В 2020 году средний возраст этих и других популярных моделей составлял восемь лет, пробег — 103 тысячи километров, а процесс продажи занимал примерно 38 дней.