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Posted 14 ноября, 16:12

Published 14 ноября, 16:12

Modified 14 ноября, 16:12

Updated 14 ноября, 16:12

Средний возраст подержанных авто в РФ вырос до девяти лет

Средний возраст подержанных авто в РФ вырос до девяти лет

14 ноября 2024, 16:12
Фото: Изображение Midjourney.
К 2024 году средний возраст и пробег пяти наиболее востребованных подержанных автомобилей в России достигли девяти лет и 115 тысяч километров соответственно.

Согласно информации от автодилера «Рольф», в эту категорию входят такие модели, как Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry и Volkswagen Polo.

Таким образом, согласно данным за 2023 год, средний возраст подержанных авто увеличился на один год, а пробег вырос на 14 тысяч километров. Также увеличилось среднее время продажи автомобилей с 39 до 45 дней. Об этом пишет iz.ru.

На протяжении последних пяти лет Hyundai Solaris и Kia Rio неизменно входят в список самых популярных подержанных автомобилей в России. В 2020 году средний возраст этих и других популярных моделей составлял восемь лет, пробег — 103 тысячи километров, а процесс продажи занимал примерно 38 дней.

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