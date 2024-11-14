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Posted 14 ноября, 04:52

Published 14 ноября, 04:52

Modified 14 ноября, 04:52

Updated 14 ноября, 04:52

Стало известно, как будет выглядеть продленная набережная в Ростове-на-Дону

Стало известно, как будет выглядеть продленная набережная в Ростове-на-Дону

14 ноября 2024, 04:52
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, как будет выглядеть продленная набережная в Ростове-на-Дону

Урбанист рассказал, как будет выглядеть продленная набережная в Ростове-на-Дону

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Эксклюзив
Рядом с прогулочной зоной появится шестиполосная дорога, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Артемий Зайцев.

Набережную в Ростове планируют продлить ещё почти на 2 километра за счет нескольких изъятых участков по улице Береговой.

«В утвержденном проекте продления набережной у нас будет шестиполосная автодорога. А на территории между дорогой и рекой в зоне речного фасада разрешили строить жилые дома», — говорит урбанист Артемий Зайцев.

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Фото: Предоставил Артемий Зайцев

Эксперт предполагает, что двухполосную дорогу вдоль существующей набережной также расширят до шести полос.

Ранее RostovGazeta писала, о чём жители попросили врио главы Ростовской области.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Набережная Ростова#Ростов#Набережная
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