Стало известно, как будет выглядеть продленная набережная в Ростове-на-Дону

Posted 14 ноября, 04:52
Published 14 ноября, 04:52
Modified 14 ноября, 04:52
Updated 14 ноября, 04:52
Набережную в Ростове планируют продлить ещё почти на 2 километра за счет нескольких изъятых участков по улице Береговой.
«В утвержденном проекте продления набережной у нас будет шестиполосная автодорога. А на территории между дорогой и рекой в зоне речного фасада разрешили строить жилые дома», — говорит урбанист Артемий Зайцев.
Эксперт предполагает, что двухполосную дорогу вдоль существующей набережной также расширят до шести полос.
Ранее RostovGazeta писала, о чём жители попросили врио главы Ростовской области.