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Posted 14 ноября, 05:30

Published 14 ноября, 05:30

Modified 14 ноября, 05:32

Updated 14 ноября, 05:32

Ремонт Буденновского в Ростове завершат после модернизации трамвайных путей

Стало известно, когда в Ростове отремонтируют проспект Буденновский

14 ноября 2024, 05:30
Фото: 1MI. Ремонт Буденновского в Ростове завершат после модернизации трамвайных путей

Ремонт Буденновского в Ростове завершат после модернизации трамвайных путей

В Ростове проспект Буденновский останется без ремонта до тех пор, пока не закончат модернизировать трамвайную линию, сообщают СМИ со ссылкой на городские власти. Асфальт планируют латать лишь по мере необходимости в ближайшие годы.

По информации «Блокнот Ростов», речь идет об участке проспекта от улицы Максима Горького до Станиславского. При этом работы от Горького до Целиноградской уже закончили.

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Теперь на очереди новый отрезок пути. Правда, сколько именно ждать ремонта, не уточняется. Работы входят в программу по реконструкции и модернизации трамвайных линий, но завершить ее могут через год или даже два. По крайней мере, новые трамваи появятся в 2026 году. Всего собираются пустить по рельсам сотню моделей.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Дорога#Ремонт дорог#Трамвай#Ремонт#Буденновский
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