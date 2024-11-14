Стало известно, когда в Ростове отремонтируют проспект Буденновский

Posted 14 ноября, 05:30
Published 14 ноября, 05:30
Modified 14 ноября, 05:32
Updated 14 ноября, 05:32
По информации «Блокнот Ростов», речь идет об участке проспекта от улицы Максима Горького до Станиславского. При этом работы от Горького до Целиноградской уже закончили.
Теперь на очереди новый отрезок пути. Правда, сколько именно ждать ремонта, не уточняется. Работы входят в программу по реконструкции и модернизации трамвайных линий, но завершить ее могут через год или даже два. По крайней мере, новые трамваи появятся в 2026 году. Всего собираются пустить по рельсам сотню моделей.