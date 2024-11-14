Стало известно, когда в Ростове отремонтируют проспект Буденновский

Теперь на очереди новый отрезок пути. Правда, сколько именно ждать ремонта, не уточняется. Работы входят в программу по реконструкции и модернизации трамвайных линий, но завершить ее могут через год или даже два. По крайней мере, новые трамваи появятся в 2026 году. Всего собираются пустить по рельсам сотню моделей.