Суд не дал властям выселить людей из центра Ростова в коммуналки на окраине

Posted 14 ноября, 12:54
Published 14 ноября, 12:54
Modified 14 ноября, 12:56
Updated 14 ноября, 12:56
Администрация Кировского района подала иски к жильцам многострадального аварийного дома на Станиславского, 103 в Ростове. Власти заявили о принудительном выселении собственников из своих квартир в коммуналки маневренного фонда на окраине города. При этом выплаты за жильё людям обещают не раньше 2025–2026 годов.
На территории дома ввели режим ЧС. Чиновники грозят отключить здание от всех коммуникаций.
Кировский районный суд 14 ноября рассмотрел иски администрации к собственникам двух квартир. Представитель властей упирал на то, что находиться в здании опасно, и оно рискует рухнуть в любой момент. Жильцы парировали, что маячки на здании уже несколько лет не расходятся, а значит, дом не рушится. Они согласились выселиться только при условии своевременных выплат. На сторону собственников стал и прокурор.
«В материалах дела не содержится достаточно сведений, подтверждающих документов о наличии полномочий у администрации Кировского района для обращения в суд с указанным заявлением. Кроме того, в материалах дела отсутствуют документы, ранее запрошенные судом, которые бы позволяли определить необходимость незамедлительного переселения граждан из аварийного дома», — заявил прокурор.
Суд не нашёл оснований для переселения собственников из дома на Станиславского, 103 в маневренный фонд. Он обратил внимание, что сторона властей в качестве основания предоставила только протокол совещания.
Теперь суды о принудительном переселении ждут другие собственники. Они надеются, что смогут отстоять свои права.
Жильцы дома рассказали корреспонденту RostovGazeta, что снова пожаловались на неправомерное выселение главе СК РФ Александру Бастрыкину, также обращение они написали врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю.
Дом на Станиславского, 103 построен больше ста лет назад. Здание когда-то входило в список ОКН региона, но затем его оттуда вычеркнули. Состояние дома много лет поддерживают сами жильцы. Четыре года назад его признали аварийным, но расселить обещали не раньше 2030 года. Но летом этого года к жильцам нагрянули из администрации Кировского района Ростова, прокуратуры, полиции и управления по делам ГО и ЧС. Собственникам показали заключение специалистов компании «Северная Пальмира», признавших, что литер Б дома имеет риски внезапного обрушения, а потому находиться там опасно.