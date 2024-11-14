Суд не дал властям выселить людей из центра Ростова в коммуналки на окраине

Дом на Станиславского, 103 построен больше ста лет назад. Здание когда-то входило в список ОКН региона, но затем его оттуда вычеркнули. Состояние дома много лет поддерживают сами жильцы. Четыре года назад его признали аварийным, но расселить обещали не раньше 2030 года. Но летом этого года к жильцам нагрянули из администрации Кировского района Ростова, прокуратуры, полиции и управления по делам ГО и ЧС. Собственникам показали заключение специалистов компании «Северная Пальмира», признавших, что литер Б дома имеет риски внезапного обрушения, а потому находиться там опасно.