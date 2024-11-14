Товары и услуги за год подорожали почти на 6% в Ростовской области

Posted 14 ноября, 10:44
Published 14 ноября, 10:44
Modified 14 ноября, 10:46
Updated 14 ноября, 10:46
В среднем по Южному федеральному округу цены выросли на 5%, в том числе на 3,6% увеличилась стоимость непродовольственных товаров и на 9,7% — услуг.
Ростовская область стала третьим регионом по росту цен в ЮФО после Краснодарского края и города Севастополя.
Отдельно посчитали прирост стоимости промышленных товаров, которые реализуются только в России. Их доля составила на 8,1% больше, чем в конце прошлого года. По этому показателю Ростовская область занимает лидирующее место по ЮФО.
Ранее стало известно, на сколько подорожал бензин в Ростовской области.