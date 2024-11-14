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Posted 14 ноября, 10:44

Published 14 ноября, 10:44

Modified 14 ноября, 10:46

Updated 14 ноября, 10:46

Товары и услуги за год подорожали почти на 6% в Ростовской области

Товары и услуги за год подорожали почти на 6% в Ростовской области

14 ноября 2024, 10:44
Фото: rostovgazeta.ru. Товары и услуги за год подорожали почти на 6% в Ростовской области
В Ростовской области стоимость продуктов, товаров и услуг увеличилась на 5,7% по сравнению с декабрем 2023 года, следует из данных Ростовстате.

В среднем по Южному федеральному округу цены выросли на 5%, в том числе на 3,6% увеличилась стоимость непродовольственных товаров и на 9,7% — услуг.

Ростовская область стала третьим регионом по росту цен в ЮФО после Краснодарского края и города Севастополя.

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Отдельно посчитали прирост стоимости промышленных товаров, которые реализуются только в России. Их доля составила на 8,1% больше, чем в конце прошлого года. По этому показателю Ростовская область занимает лидирующее место по ЮФО.

Ранее стало известно, на сколько подорожал бензин в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Цены#Инфляция#Краснодарский край#Севастополь#Услуги#Ростовстат#Южный федеральный округ#Товары
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