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Posted 14 ноября, 07:03

Published 14 ноября, 07:03

Modified 14 ноября, 07:31

Updated 14 ноября, 07:31

За месяц цены на бензин выросли сразу на рубль в Ростовской области

Цены на бензин приблизились к 80 рублям за литр в Ростовской области

14 ноября 2024, 07:03
Фото: 1MI. За месяц цены на бензин выросли сразу на рубль в Ростовской области
В Ростовской области цена на бензин подскочила на рубль за месяц, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата. К 11 ноября стоимость литра марки АИ-98 выросла с 76,1 до 77,2 рубля.

В среднем по Ростовской области топливо увеличилось в цене на 50 копеек — с 60 до 60,5 рубля. За марку АИ-92 теперь просят 54,2 рубля (было — 53,8), а АИ-95 обходится в 60,5 рубля (было — 60,2). Дизель продают по 63,7 рубля вместо 63,1.

По средним ценам на бензин донской регион занимает далеко не первое место в Южном федеральном округе. В тройке лидеров остаются Республика Крым (71,4 рубля), Адыгея (66,4 рубля) и город Севастополь (66,3 рубля). Чуть дешевле топливо в Краснодарском крае (60,9 рубля), а на пятой строчке стоит Ростовская область.

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Дешевле всего бензин покупать в Республике Калмыкии (59,6 рубля), Астраханской (59,8 рубля) и Волгоградской областях (59,2 рубля).

Средняя стоимость по Южному федеральному округу увеличилась на 70 копеек: 61,3 рубля вместо 60,7.

Ранее RostovGazeta сообщала, на сколько увеличилась цена на бензин в Ростовской области за неделю.

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