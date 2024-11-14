Цены на бензин приблизились к 80 рублям за литр в Ростовской области

В среднем по Ростовской области топливо увеличилось в цене на 50 копеек — с 60 до 60,5 рубля. За марку АИ-92 теперь просят 54,2 рубля (было — 53,8), а АИ-95 обходится в 60,5 рубля (было — 60,2). Дизель продают по 63,7 рубля вместо 63,1.