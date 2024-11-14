Цены на бензин приблизились к 80 рублям за литр в Ростовской области

Posted 14 ноября, 07:03
Published 14 ноября, 07:03
Modified 14 ноября, 07:31
Updated 14 ноября, 07:31
В среднем по Ростовской области топливо увеличилось в цене на 50 копеек — с 60 до 60,5 рубля. За марку АИ-92 теперь просят 54,2 рубля (было — 53,8), а АИ-95 обходится в 60,5 рубля (было — 60,2). Дизель продают по 63,7 рубля вместо 63,1.
По средним ценам на бензин донской регион занимает далеко не первое место в Южном федеральном округе. В тройке лидеров остаются Республика Крым (71,4 рубля), Адыгея (66,4 рубля) и город Севастополь (66,3 рубля). Чуть дешевле топливо в Краснодарском крае (60,9 рубля), а на пятой строчке стоит Ростовская область.
Дешевле всего бензин покупать в Республике Калмыкии (59,6 рубля), Астраханской (59,8 рубля) и Волгоградской областях (59,2 рубля).
Средняя стоимость по Южному федеральному округу увеличилась на 70 копеек: 61,3 рубля вместо 60,7.
Ранее RostovGazeta сообщала, на сколько увеличилась цена на бензин в Ростовской области за неделю.