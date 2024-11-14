В РЭО выявили регионы с большой нехваткой мусоровозов

Напомним, что в августе текущего года по указу министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова была сформирована межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами. В состав группы вошли представители РЭО, Совета Федерации, Государственной думы и федеральных органов власти.