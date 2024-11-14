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Posted 14 ноября, 12:50

Published 14 ноября, 12:50

Modified 14 ноября, 12:50

Updated 14 ноября, 12:50

В РЭО выявили регионы с большой нехваткой мусоровозов

В РЭО выявили регионы с большой нехваткой мусоровозов

14 ноября 2024, 12:50
Фото: 1MI.
Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что 16 регионов страны сталкиваются с серьезным дефицитом специализированных мусоровозов.

Согласно информации, предоставленной РЭО, нехватка техники для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) варьируется от 16% до 78% от необходимого объема, пишет 56orb.ru. К числу наиболее пострадавших в этом отношении регионов относятся Донецкая Народная Республика (22,7%), Еврейская автономная область (46,8%), Камчатский край (27,5%), Республика Тыва (78,0%) и Ингушетия (60,4%).

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в ответ на эту проблему разработана программа льготного лизинга мусоровозов, которая будет реализовываться совместно с АО «Росагролизинг».

Он подчеркнул, что данная инициатива направлена на снижение дефицита специализированной техники, обновление парка мусоровозов и повышение качества услуг по вывозу отходов.

Заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов добавил, что программа предполагает компенсацию части процентной ставки на лизинг, что упростит процесс приобретения техники для региональных операторов и улучшит качество предоставляемых коммунальных услуг.

Напомним, что в августе текущего года по указу министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова была сформирована межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами. В состав группы вошли представители РЭО, Совета Федерации, Государственной думы и федеральных органов власти.

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