В Ростовской области нашли редкого воробья-альбиноса

Posted 14 ноября, 09:02
Published 14 ноября, 09:02
Modified 14 ноября, 09:04
Updated 14 ноября, 09:04
Ученые рассказали, что летом 2024 года юная жительница Ростова-на-Дону увидела на Павло-Очаковской косе в Азовском районе воробья-альбиноса. Орнитологи уже более 15 лет собирают сведения о таких редких встречах птиц с аномальной окраской оперения.
Добавим, что воробьи-альбиносы — крайне редкое явление в природе. Появление белого оперения у птиц — результат мутации в генах окраса. К сожалению, такая расцветка способна навредить любой птице, так как она становится легкой мишенью для хищников.
Ранее ветеринары из Ростова впервые провели операцию по удалению опухоли у золотой рыбки. У 16-летнего водного обитателя нашли новообразование во рту.