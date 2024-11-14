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Posted 14 ноября, 09:02

Published 14 ноября, 09:02

Modified 14 ноября, 09:04

Updated 14 ноября, 09:04

В Ростовской области нашли редкого воробья-альбиноса

В Ростовской области нашли редкого воробья-альбиноса

14 ноября 2024, 09:02
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростовской области нашли редкого воробья-альбиноса
Школьница из Ростовской области во время прогулки сфотографировала стаю птиц. В кадр также попал уникальный в своем роде воробей-альбинос, информирует телеграм-канал Южного научного центра РАН.

Ученые рассказали, что летом 2024 года юная жительница Ростова-на-Дону увидела на Павло-Очаковской косе в Азовском районе воробья-альбиноса. Орнитологи уже более 15 лет собирают сведения о таких редких встречах птиц с аномальной окраской оперения.

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В Ростовской области нашли редкого воробья-альбиносаВ Ростовской области нашли редкого воробья-альбиноса
В Ростовской области нашли редкого воробья-альбиноса. Фото: ЮНЦ РАН

Добавим, что воробьи-альбиносы — крайне редкое явление в природе. Появление белого оперения у птиц — результат мутации в генах окраса. К сожалению, такая расцветка способна навредить любой птице, так как она становится легкой мишенью для хищников.

Ранее ветеринары из Ростова впервые провели операцию по удалению опухоли у золотой рыбки. У 16-летнего водного обитателя нашли новообразование во рту.

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