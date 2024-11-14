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Posted 14 ноября, 13:22

Published 14 ноября, 13:22

Modified 14 ноября, 13:24

Updated 14 ноября, 13:24

Выплаты ростовским военным дифференцируют в зависимости от тяжести их ранений

В Ростовской области увеличили выплаты участникам спецоперации за инвалидность

14 ноября 2024, 13:22
Фото: mil.ru. Выплаты ростовским военным дифференцируют в зависимости от тяжести их ранений
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Власти утвердили постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий, соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

Сумма выплат для военных после получения травм будет отличаться в зависимости от тяжести ранения.

Если боец на фронте получил тяжёлые увечья, ему обязаны выплатить три миллиона рублей. Военнослужащим с лёгкими ранениями установлена выплата в один миллион рублей. В случае иных травм военному полагается 100 тысяч рублей.

«Дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы», — заявили власти.

Ко всему прочему, президент Владимир Путин увеличил размер разовой выплаты участникам боевых действий при получении ранения, повлекшего инвалидность, до четырёх миллионов рублей.

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Ранее памятник «Журавли» в честь погибших военных появился в Ростове-на-Дону.

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