В Ростовской области увеличили выплаты участникам спецоперации за инвалидность

Posted 14 ноября, 13:22
Published 14 ноября, 13:22
Modified 14 ноября, 13:24
Updated 14 ноября, 13:24
Сумма выплат для военных после получения травм будет отличаться в зависимости от тяжести ранения.
Если боец на фронте получил тяжёлые увечья, ему обязаны выплатить три миллиона рублей. Военнослужащим с лёгкими ранениями установлена выплата в один миллион рублей. В случае иных травм военному полагается 100 тысяч рублей.
«Дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы», — заявили власти.
Ко всему прочему, президент Владимир Путин увеличил размер разовой выплаты участникам боевых действий при получении ранения, повлекшего инвалидность, до четырёх миллионов рублей.