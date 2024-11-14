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Posted 14 ноября, 09:04

Published 14 ноября, 09:04

Modified 14 ноября, 09:06

Updated 14 ноября, 09:06

В Ростове-на-Дону пройдет акция по сбору отработанных автомобильных шин

Власти Ростова призвали жителей массово сдавать старые покрышки

14 ноября 2024, 09:04
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростове-на-Дону пройдет акция по сбору отработанных автомобильных шин

В Ростове-на-Дону пройдет акция по сбору отработанных автомобильных шин

На выходных в Ростове-на-Дону откроют восемь пунктов, куда все желающие могут привезти отработанные автомобильные шины. Сведениями поделилась администрация города.

В рамках акции 16 ноября в каждом районе Ростова-на-Дону появится по одному пункту приема просроченных и поврежденных шин. Всего будет открыто восемь точек приема: улица Проселочная, 9 А (с 10:00 до 11:30), улица Портовая, 181 (с 12:00 до 13:30), улица Клубная, 22-24 (с 10:00 до 11:30), проспект Королева, 1 Д (ТЦ «Интерио» с 12:00 до 13:30), улица Нансена, 150 А (с 10:00 до 11:30), проспект 40-летия Победы, 75/15 (с 12:00 до 13:30) улица Петренко, 1 (около ТЦ «Суворовский» с 10:00 до 11:30), а также пересечение улицы Нансена и переулка Джамбульского (автомобильная парковка).

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Один человек может сдать только четыре шины, а предприниматели и юрлица, не имеющие лицензии на переработку шин, обязаны передать их тем предприятиям, которые могут заниматься сбором и обработкой шин. Их нужно передать в течение 11 месяцев со дня образования отходов.

Добавим, что акция позволит повысить экологическую культуру населения и привлечь его внимание к необходимости раздельного сбора отходов и их правильной утилизации.

Ранее эксперты рассказали, чего ждать от ликвидации «Чистого города» в Ростове-на-Дону.

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