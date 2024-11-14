Власти Ростова призвали жителей массово сдавать старые покрышки

В рамках акции 16 ноября в каждом районе Ростова-на-Дону появится по одному пункту приема просроченных и поврежденных шин. Всего будет открыто восемь точек приема: улица Проселочная, 9 А (с 10:00 до 11:30), улица Портовая, 181 (с 12:00 до 13:30), улица Клубная, 22-24 (с 10:00 до 11:30), проспект Королева, 1 Д (ТЦ «Интерио» с 12:00 до 13:30), улица Нансена, 150 А (с 10:00 до 11:30), проспект 40-летия Победы, 75/15 (с 12:00 до 13:30) улица Петренко, 1 (около ТЦ «Суворовский» с 10:00 до 11:30), а также пересечение улицы Нансена и переулка Джамбульского (автомобильная парковка).