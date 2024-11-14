Якушев: На развитие дорожной сети в принятом федбюджете заложено 60 млрд рублей

Благодаря поправкам «Единой России» вырастет финансовое обеспечение научных проектов и профориентационных мероприятий. Будет расширена поддержка Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Более миллиона студентов получат сертификаты на образовательные цели, на покупку профессионального оборудования и воплощение в жизнь своих проектов. Дофинансирование в объеме 7 миллиардов рублей направят на проекты под руководством ведущих ученых.