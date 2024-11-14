Якушев: На развитие дорожной сети в принятом федбюджете заложено 60 млрд рублей

Posted 14 ноября, 19:58
Published 14 ноября, 19:58
Modified 14 ноября, 19:58
Updated 14 ноября, 19:58
Благодаря поправкам, инициированным «Единой Россией», будет увеличено финансирование на социальную поддержку, поддержку молодежи и других категорий граждан, а также на развитие регионов страны, агропромкомплекса, научной деятельности и инфраструктуры детского отдыха и спорта.
По словам врио секретаря генсовета ЕР Владимира Якушева, на мероприятия народной программы партии в бюджете дополнительно предусмотрели 161 миллиард рублей. Деньги будут направлены на комплексное развитие сельских территорий, программы льготного лизинга и мероприятия по мелиорации земель. Об этом пишет mkset.ru.
Владимир Якушев отметил, что одним из главных направлений деятельности «Единой России» является поддержка регионов. Дополнительные 60 миллиардов рублей выделят на выполнение поручений главы государства по приведению к нормативам 85% федеральных трасс, дорог в крупных городах и 60% автотрасс местного значения к 2030 году.
По инициативе ЕР свыше пяти миллиардов рублей дополнительно направят на поддержку участников СВО через фонд «Защитники Отечества» и семей при выплате дальневосточной ипотеки, а также на организацию реабилитации инвалидов.
На поддержку молодежного бизнеса и комплексное развитие молодежной политики в регионах РФ тоже будут выделены дополнительные средства.
Благодаря поправкам «Единой России» вырастет финансовое обеспечение научных проектов и профориентационных мероприятий. Будет расширена поддержка Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Более миллиона студентов получат сертификаты на образовательные цели, на покупку профессионального оборудования и воплощение в жизнь своих проектов. Дофинансирование в объеме 7 миллиардов рублей направят на проекты под руководством ведущих ученых.
Программа развития русского языка, включающая подготовку и отправку на работу в зарубежные школы преподавателей-предметников, тоже продолжится. Пристальное внимание будет уделено развитию славянских университетов.
Благодаря поправкам, внесенным единороссами, в ближайшие 3 года появится более 800 мест для отдыха и оздоровления детей, проведут капремонт в ряде летних лагерей.
Дополнительное финансирование пойдет на статьи бюджета, касающиеся развития спортивной инфраструктуры. Такая мера позволит оборудовать свыше тысячи спортплощадок и провести масштабный ремонт спортивной инфраструктуры в стране, информирует сайт ER.RU.
Врио секретаря генсовета ЕР подчеркнул, что принятый в основном чтении бюджет предусматривает финансовое обеспечение всех поручений президента и всех направлений народной программы «Единой России».