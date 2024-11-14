Юрий Слюсарь запретил донским чиновникам общаться с жителями на «птичьем языке»

В телегоам-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что обсудил с главами городов и районов обратную связь с жителями Ростовской области. Он заметил, что многие вопросы населения остаются без ответов, а если люди и получают их, то не могут до конца понять смысл слов.