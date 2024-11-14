Юрий Слюсарь запретил донским чиновникам общаться с жителями на «птичьем языке»

Posted 14 ноября, 11:47
Published 14 ноября, 11:47
Modified 14 ноября, 11:51
Updated 14 ноября, 11:51
В телегоам-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что обсудил с главами городов и районов обратную связь с жителями Ростовской области. Он заметил, что многие вопросы населения остаются без ответов, а если люди и получают их, то не могут до конца понять смысл слов.
Проблема в том, что государственные и муниципальные служащие часто при общении с людьми используют «птичий язык» и языковые коды чиновников, которые порой являются сложными для понимания. Слюсарь призвал давать обратную связь ясно и кратко, так, чтобы у жителей не оставалось никаких вопросов.
Юрий Слюсарь считает, что интернет является удобной площадкой для диалога. В нем нужно быть открытыми для общения, помощи и решения проблем людей.
«Пора поменять подход и быть открытыми в общении со своими жителями. Это наша работа. И тогда жители увидят сильную команду», — написал врио губернатора.
Ранее в Сети появились кадры улыбающегося Алексея Логвиненко в переполненном автобусе Ростова.