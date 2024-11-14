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Posted 14 ноября, 11:47

Published 14 ноября, 11:47

Modified 14 ноября, 11:51

Updated 14 ноября, 11:51

Юрий Слюсарь запретил донским чиновникам общаться с жителями на «птичьем языке»

Юрий Слюсарь запретил донским чиновникам общаться с жителями на «птичьем языке»

14 ноября 2024, 11:47
Фото: Видео тг-канал Юрия Слюсаря. rostovgazeta.ru. Юрий Слюсарь запретил донским чиновникам общаться с жителями на «птичьем языке»
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь попросил чиновников не отвечать на вопросы населения «птичьим языком» и не использовать профессионализмы при разъяснении проблем.

В телегоам-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что обсудил с главами городов и районов обратную связь с жителями Ростовской области. Он заметил, что многие вопросы населения остаются без ответов, а если люди и получают их, то не могут до конца понять смысл слов.

Проблема в том, что государственные и муниципальные служащие часто при общении с людьми используют «птичий язык» и языковые коды чиновников, которые порой являются сложными для понимания. Слюсарь призвал давать обратную связь ясно и кратко, так, чтобы у жителей не оставалось никаких вопросов.

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Видео: rostovgazeta.ru. Юрий Слюсарь запретил донским чиновникам общаться с жителями на «птичьем языке»

Юрий Слюсарь считает, что интернет является удобной площадкой для диалога. В нем нужно быть открытыми для общения, помощи и решения проблем людей.

«Пора поменять подход и быть открытыми в общении со своими жителями. Это наша работа. И тогда жители увидят сильную команду», — написал врио губернатора.

Ранее в Сети появились кадры улыбающегося Алексея Логвиненко в переполненном автобусе Ростова.

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